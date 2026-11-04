به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمد کرمی فرمانده نیروی زمینی سپاه به مناسبت فرا رسیدن یوم الله ۱۳ آبان پیامی منتشر کرد.

متن پیام به شرح ذیل است:



بسم الله الرحمن الرحیم

پاسداشت یوم الله ۱۳ آبان، که از سوی بنیانگذار فقید نظام مقدّس جمهوری اسلامی ایران، به عنوان روز ملّی مبارزه با استکبارجهانی نامگذاری شده است، فرصت مغتنمی است تا ابعاد مختلف ده ها سال جنایات و دشمنی های نظام سلطه به سرکردگی امریکای جنایتکار و رژیم غاصب و کودک کش صهیونیستی علیه ملّت و کشور ایران، برای نسل های حاضر و بویژه برای جوانان این مرز بوم مورد بازخوانی قرار گیرد.

وقایع و حوادث مهّم و سرنوشت ساز سیزدهم آبان ماه، از تبعید حضرت امام (رحمه اللّه علیه) در سال ۱۳۴۳ تا به شهادت رساندن دانش آموزان انقلابی توسط رژیم امریکایی و سفّاک شاهنشاهی در سال ۱۳۵۷، همچنین واقعه تسخیر لانه جاسوسی امریکا توسط دانشجویان پیرو خط امام (رحمه اللّه علیه) در سال ۱۳۵۸، تماماً نشانگر استمرار خصومت جبهه استکبار و متقابلاً امتداد رسالت و مسیری است که ملّت رشید و انقلابی ایران برای حفظ و صیانت از استقلال، آزادی و کیان کشور و پاسداری از ارزش های انقلاب طی بیش از شش دهه گذشته تا کنون تحت رهبری های حکیمانه امامین انقلاب و مقام معظّم رهبری( مدظله العالی) پیموده است.

پیشینه رفتاری امریکا علیه ملّت ایران طی دهه های گذشته تاکنون، از اقدامات خصمانه او در جریان نهضت ملّی شدن نفت و کودتای ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲ تا توطئه های گوناگون آن رژیم از واپسین روزهای پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی تا به امروز و بویژه تحمیل جنگ های دوّم و سوّم و اغتشاشات کودتاگونه دی ماه سال ۱۴۰۴، تماماً حاکی از خوی استکباری ساختار سلطه جوی حکمرانی امریکا، برای به تسلیم کشاندن، براندازی و نهایتاً بلعیدن ایران مقتدر است که به فضل الهی با ایستادگی و پاسخ مقتدرانه ملّت مقاوم و منسجم و ایثارگری‌ها و جانفشانی های شهدای والامقام، همواره از دستیابی به اهداف شوم خویش ناکام مانده است.



امروز، پایمردی های نیروهای مسلّح جان برکف جمهوری اسلامی ایران در میادین نبرد و ایستادگی و حضور مستمر مردم بصیر و ولایتمدار در تجمعّات شبانه و تلاش و مجاهدت‌های بی‌وقفه مسئولین نظام درتبعیت از فرامین و رهنمودهای حکیمانه مقام معظّم رهبری و فرماندهی کل قوا، جلوه های دیگری از انسجام و نقش آفرینی پیروزمندانه در مقابل خباثت های دشمنان قسم خورده، به سرکردگی دولت تروریستی امریکا است که در نتیجه آن بدخواهان این ملّت مبعوث شده و دشمنان این نظام مقدّس به روشنی دریافته اند که حاصل تکرار هرگونه اشتباه محاسباتی و استمرار رفتارهای ددمنشانه آنان، چیزی جز تکرار و استمرار پیروزی ها و سربلندی بیشتر ملّت ایران و نیز سرعت یافتن اخراج آنان از منطقه و اضمحلال و نابودی رژیم صهیونیستی نخواهد بود.



اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و جانفشانی های تمامی شهدای والامقام انقلاب اسلامی و جنگ های تحمیلی، بویژه امام راحل عظیم الشأن (رحمه الله علیه) و امام شهید (قدس الله نفسه الزکیه) و شهدای عزیز یوم الله ۱۳ آبان ماه، از پیشگاه خداوند قادر متعال، پیروزی قاطع و سربلندی ایران مقتدر را بر دشمنان ددمنش امریکایی، صهیونی و دست نشاندگان آنان مسئلت می نمایم.



سرتیپ پاسدار محمّد کرمی

فرمانده نیروی زمینی سپاه