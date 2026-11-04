به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت فناوری اطلاعات رفاه ایرانیان (فارا) در اطلاعیه‌ای درباره فرآیند تسویه‌حساب با فروشگاه‌های طرف قرارداد طرح کالابرگ الکترونیکی اعلام کرد: پرداخت مطالبات فروشگاه‌ها منوط به تامین منابع مالی و واریز اعتبار از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط به حساب شرکت مجری طرح است.

بر اساس این اطلاعیه، در دوره جدید اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی، تسویه‌حساب با فروشگاه‌های طرف قرارداد پس از تامین منابع مالی و واریز اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب شرکت مجری طرح انجام خواهد شد.

در ادامه این اطلاعیه آمده است که شرکت فارا بلافاصله پس از دریافت منابع مالی از نهادهای مربوطه، نسبت به پرداخت مطالبات و تسویه‌حساب کامل با تمامی فروشگاه‌های طرف قرارداد در سریع‌ترین زمان ممکن اقدام خواهد کرد.