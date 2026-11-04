به گزارش خبرنگار مهر، محمد اصغری، کارشناس هواشناسی با تشریح آخرین وضعیت جوی کشور، از تداوم بارش‌ها در نیمه شرقی کشور خبر داد و گفت: امروز (چهارشنبه، ۱۳ آبان) بیشترین میزان بارندگی در نیمه شرقی کشور رخ خواهد داد و بیشترین خطر ناشی از رگبارهای شدید و موقتی، مناطق شمالی استان سیستان و بلوچستان و مناطق جنوبی خراسان جنوبی را تهدید می‌کند.

وی با اشاره به مناطق در معرض خطر بارش‌های شدید بیان کرد: ساکنان زاهدان، میرجاوه، نصرت‌آباد، هیرمند، نیمروز، هامون، خاش، تفتان، سربیشه، زیرکوه، درمیان و نهبندان باید مراقبت بیشتری داشته باشند.

این کارشناس هواشناسی ادامه داد: به‌طور جدی توصیه می‌شود از چرای دام و اسکان در ارتفاعات و بستر رودخانه‌های فصلی خودداری شود؛ چراکه رگبارهای ناگهانی می‌توانند موجب جاری شدن روان‌آب و حتی وقوع سیلاب شوند.

وی با اشاره به وضعیت جوی استان کرمان گفت: در مناطق مرکزی و جنوب‌غرب این استان نیز طی ساعات بعدازظهر احتمال وقوع رگبارهای موقتی وجود دارد.

اصغری تصریح کرد: با توجه به کاهش دما، به زنبورداران توصیه می‌شود برای حفاظت از کلنی‌های زنبورعسل، انتقال کندوها به مناطق گرم‌تر را مدنظر قرار دهند.

وی با اشاره به ورود سامانه بارشی جدید به کشور یادآور شد: از روز پنجشنبه (۱۴ آبان) موج بارشی جدیدی از مناطق غربی و جنوب‌غربی وارد کشور می‌شود.

این کارشناس هواشناسی در پایان خاطرنشان کرد: استان‌های ایلام، کرمانشاه، لرستان، خوزستان، چهارمحال‌وبختیاری و کهگیلویه‌وبویراحمد بیشترین تأثیر را از فعالیت این سامانه بارشی خواهند پذیرفت.