سمانه غلامی، کارشناس حوزه هواشناسی بخش کشاورزی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره فعالیت سامانه بارشی کشور طی چند روز آینده، عنوان کرد: با فعالیت سامانه بارشی بر روی کشور، روز در برخی نقاط استان‌های خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، جنوب خراسان رضوی، کرمان، هرمزگان، خوزستان، لرستان، ایلام، کرمانشاه، چهارمحال و بختیاری، کهکیلویه و بویر احمد، شمال و غرب آذربایجان غربی و شرقی ارتفاعات استان‌های قزوین، البرز و تهران در برخی ساعات بارندگی رعد و برق وزش باد شدید موقت گاهی گردوخاک در نقاط مستعد تگرگ و در ارتفاعات و نقاط سردسیر بارش برف را شاهد بودیم.

وی افزود: همین وضعیت امروز پنجشنبه در برخی نقاط استان‌های اردبیل، آذربایجان غربی و شرقی، گیلان، مازندران، غرب کردستان، کرمانشاه، لرستان، ایلام، خوزستان، غرب اصفهان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، قزوین، البرز، تهران، خراسان شمالی، رضوی و جنوبی، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، جنوب کرمان نیز قابل پیش‌بینی است.

وی ادامه داد: برای جمعه در شمال غرب، غرب، جنوب غرب، مرکز دامنه‌های شمالی و جنوبی البرز، شمال شرق و نیز برای شنبه در نیمه غربی کشور و یکشنبه در غالب مناطق کشور بجز جنوب شرق کشور در برخی ساعات بارندگی رعد و برق وزش باد شدید موقت گاهی گردوخاک در نقاط مستعد تگرگ و در ارتفاعات و نقاط سردسیر بارش برف پیش‌بینی می‌شود.

این کارشناس حوزه هواشناسی بخش کشاورزی با بیان اینکه پنجشنبه در نیمه شرقی کشور و از جمعه تا یکشنبه در غالب مناطق کشور وزش باد شدید را داریم، اظهار کرد: در نقاط مستعد گردوخاک نیز قابل پیش‌بینی است. همچنین از جمعه تا یکشنبه کاهش دما در نیمه شمالی کشور رخ خواهد داد. ضمن اینکه دریای خزر نیز در این مدت مواج است.

تحلیل وضعیت دما و بارش طی هفته گذشته کشور

غلامی در ادامه سخنان خود عنوان کرد: بیشترین میزان بارش در هفته ششم متعلق به ایستگاه انزلی در استان گیلان به میزان ۶۷.۶ میلیمتر بوده است.

وی گفت: گرم‌ترین منطقه، شبانکاره استان بوشهر به میزان ۴۰.۷ درجه سلسیوس و میانگین سردترین منطقه توچال استان تهران به میزان منفی ۳.۵ درجه سلسیوس بوده است.

هشدار جدی هواشناسی کشاورزی

غلامی نسبت به فعالیت و تشدید سامانه بارشی در نواحی مختلف کشور از روز پنج‌شنبه ۱۴۰۵/۰۸/۱۴ تا یک‌شنبه ۱۴۰۵/۰۸/۱۷ هشدار داد و بر لزوم اتخاذ تدابیر پیشگیرانه فوری توسط بهره‌برداران این بخش تأکید کرد.

به گفته وی، این سامانه بارشی که با بارش باران، رعدوبرق، بارش برف در نواحی سردسیر و کاهش محسوس دما همراه خواهد بود، گستره وسیعی از استان‌های کشور را در بر می‌گیرد؛ وضعیتی که می‌تواند مخاطرات جدی برای محصولات زراعی، باغی، دامی، گلخانه‌ای و زیرساخت‌های کشاورزی به همراه داشته باشد.

این کارشناس هواشناسی بخش کشاورزی با تشریح جزئیات نقشه‌های پیش‌یابی، جدول زمانی و مناطق تحت‌تأثیر این سامانه را به شرح زیر اعلام کرد:

پنج‌شنبه ۱۴۰۵/۰۸/۱۴: چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، خوزستان، ایلام، کرمانشاه، شمال فارس، جنوب و غرب اصفهان، نیمه غربی کردستان، جنوب استان‌های همدان و مرکزی، و شمال استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، البرز، قزوین و تهران.

جمعه ۱۴۰۵/۰۸/۱۵: خوزستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، ایلام، لرستان، مرکزی، همدان، شمال استان‌های بوشهر و فارس، جنوب و غرب اصفهان، کردستان، کرمانشاه، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان، شمال استان‌های البرز، تهران و قزوین، زنجان، خراسان رضوی و شمال خراسان جنوبی.

شنبه ۱۴۰۵/۰۸/۱۶: چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، خوزستان، ایلام، لرستان، کرمانشاه، کردستان، همدان، مرکزی، اصفهان، نیمه شمالی فارس، شمال بوشهر، تهران، قم، البرز، قزوین، زنجان، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، شمال و غرب سمنان و ارتفاعات گیلان و مازندران.

یکشنبه ۱۴۰۵/۰۸/۱۷: خوزستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، لرستان، ایلام، کرمانشاه، کردستان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، تهران، البرز، قزوین، زنجان، مرکزی، همدان، اصفهان، قم، اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان، نیمه شمالی استان‌های بوشهر و فارس، یزد، خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی، و شمال سمنان.

غلامی در ادامه، توصیه‌ها و الزامات فنی مدیریت بحران را برای زیربخش‌های مختلف کشاورزی به شرح زیر اعلام کرد:

۱. بخش زراعی و باغی

زهکشی و پاکسازی مسیر آب باغات و مزارع همگام با بارش‌ها

توقف فوری عملیات آبیاری، محلول‌پاشی و سم‌پاشی با توجه به وقوع بارش

رنگ‌آمیزی تنه درختان با رنگ سفید جهت حفاظت از آفتاب‌سوختگی ناشی از بازتاب پرتوهای خورشیدی بر روی پوشش برف (به‌ویژه در شیب‌های جنوبی و آفتاب‌گیر)

انجام آبیاری در خاک‌های شور بعد از وقوع باران یا برف به منظور آبشویی شوری از محیط ریشه

تسریع در انتقال محصولات برداشت‌شده (سیب‌زمینی، سیب، انگور، مرکبات، ذرت) به مکان‌های مسقف

حفاظت اصولی از مزارع صیفی‌جات در استان‌های جنوب‌غرب و جنوبی کشور

۲. سالن‌های پرورش قارچ، گلخانه‌ها و انبارها

تهویه، تنظیم دما و تأمین سوخت سالن‌ها متناسب با افت محسوس دما

استحکام‌بخشی و ترمیم سقف گلخانه‌ها در برابر وزش بادهای احتمالی

کنترل دقیق دما و رطوبت انبارها جهت جلوگیری از شیوع و خسارت بیماری‌های قارچی ناشی از افزایش رطوبت

بسته‌نگه‌داشتن دریچه‌های گلخانه‌ها در زمان وقوع بارش و کاهش شدید دما

۳. واحدهای دامداری و مرغداری

تنظیم دما، تهویه مناسب و تأمین سوخت سالن‌ها

پرهیز جدی از مصرف آب باران برای دام‌ها

تأمین و جیرهبندی خوراک پرانرژی برای دام‌ها متناسب با شرایط سرمای هوا

ممانعت از نفوذ هوای سرد و روان‌آب‌ها به داخل سالن‌های نگهداری

پایش دقیق و مستمر بیماری آنفولانزای فوق‌حاد پرندگان در واحدهای مرغداری با توجه به شرایط به کاهش دما

۴. استخرهای پرورش ماهی

پاکسازی، تنظیم و کنترل دقیق دریچه‌های ورودی و خروجی آب استخرها

ممانعت از ورود آب گل‌آلود به داخل استخرها به دلیل حجم بالای روان‌آب‌ها و سیلابی شدن رودخانه‌ها

خودداری از کوددهی به استخرهای پرورش ماهی گرمابی و کاهش میزان غذادهی به نصف مقدار نرمال به دلیل شرایط ابری هوا و افت دما

۵. عشایر و زنبورداران

خودداری عشایر و دامداران از تردد در ارتفاعات و توقف در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها

عایق‌بندی و حفاظت ایمن از کندوهای زنبور عسل در برابر بارش، افت دما و وزش باد

ممانعت از چرای دام در مراتع و انتقال سریع آن‌ها به مکان‌های سرپوشیده در زمان وقوع بارش

۶. ماشین‌آلات و ادوات کشاورزی