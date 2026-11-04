به گزارش خبرنگار مهر، استاندار کرمان، پیش از ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاح، وجود این مجتمع اداری‌ را بهترین فرصت برای ارائه خدمت بهتر به مردم دانست و گفت: استقرار دستگاه‌ها در این مجتمع زمینه همکاری، تبادل تجربه و هماهنگی برای بهبود فرصت‌ها و فعالیت‌های خدمت به مردم به منظور نتیجه بهتر برای پیشرفت و توسعه آبادانی شهرستان فراهم می‌کند.



محمدعلی طالبی، به فرصت‌های خوب معدنی شهرستان فاریاب اشاره داشت و ابراز امیدواری کرد: توجه به ظرفیت‌های فوق‌العاده معدنی این شهرستان، نقطه عطفی برای تحول در فرصت‌های سرمایه‌گذاری خواهد بود.



فرماندار فاریاب نیز در این رابطه گفت: امکان استقرار ۱۲ دستگاه اجرایی برای خدمت‌رسانی به شهروندان در این‌ مجتمع اداری فراهم است که در حال حاضر پنج دستگاه مستقر شده‌اند.



حسینی، با بیان اینکه مدیران کل دستگاه‌های اجرایی نسبت به استقرار ادارات در شهرستان فاریاب اقدام کنند گفت: محیط زیست، منابع طبیعی و میراث فرهنگی، از جمله اداراتی هستند که در این‌ مجتمع باید مستقر شوند.

مجتمع اداری شهرستان فاریاب دارای ۶۰ اتاق می باشد و ۱۲ دستگاه اجرایی را پوشش می‌دهد.