به گزارش خبرنگار مهر، علی گودرزی مدیر عامل شرکت گاز استان قم ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران از اجرای طرح پایش مصرف گاز در استان قم خبر داد و گفت: این طرح از روز شنبه ۱۶ آبان آغاز می‌شود و ادارات، بانک‌ها، اصناف و اماکن عمومی و تجاری را دربرمی‌گیرد.

مدیرعامل شرکت گاز استان قم با اشاره به افزایش مصرف گاز در پی سردی هوا اظهار کرد: نظارت بر مصرف بهینه گاز امسال با جدیت بیشتری دنبال می‌شود و شرایط ایجادشده در پی حملات دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی به زیرساخت‌های گازرسانی نیز بر ضرورت مدیریت مصرف افزوده است.

گودرزی با تأکید بر لزوم همکاری مشترکان در رعایت الگوی مصرف افزود: در صورت مشاهده تخلف، ابتدا به اداره‌ها، اصناف یا دیگر مشترکان متخلف تذکر کتبی داده می‌شود و در صورت بی‌توجهی به تذکرها، گاز آن‌ها قطع خواهد شد.

وی حد مجاز دمای محیط را بین ۱۸ تا ۲۰ درجه سانتی‌گراد اعلام کرد و گفت: ادارات باید در روزهای تعطیل و ساعات غیراداری، وسایل گرمایشی خود را خاموش کنند.

مدیرعامل شرکت گاز استان قم همچنین از اصناف و دیگر مشترکان خواست از مصرف نامتعارف گاز، از جمله استفاده از وسایل گرمایشی در فضاهای باز، خودداری کنند.