به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از امارات الیوم، شرکت هواپیمایی «الاتحاد» امارات اعلام کرد به دلیل تداوم ناآرامی‌های منطقه‌ای، لغو پروازهای خود میان ابوظبی و شهرهای دمام و ریاض را تا ۱۹ نوامبر کنونی تمدید کرده است.

این شرکت در بیانیه‌ای اعلام کرد که تمامی پروازها در مسیرهای ابوظبی ـ دمام و ابوظبی ـ ریاض همچنان تا تاریخ یاد شده لغو هستند. این لغو شامل پروازهای مسافربری و باربری می‌شود.

شرکت الاتحاد همچنین اعلام کرد که از روز جمعه ۶ نوامبر، تعدادی از پروازهای خود میان ابوظبی و جده را از سر می‌گیرد.

الاتحاد در عین حال تاکید کرد که شرایط همچنان متغیر است و احتمال اعمال تغییرات بیشتر در برنامه پروازها وجود دارد. ازاین‌رو، از مسافران خواسته شده است پیش از عزیمت به فرودگاه، وضعیت پرواز خود را از طریق وب‌سایت رسمی این شرکت بررسی کنند.