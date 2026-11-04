به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از رسانه باشگاه استقلال، شاگردان سهراب بختیاری‌زاده امروز یک جلسه تمرینی را در شهر بصره برگزار می‌کنند. در این جلسه تمرینی، بازیکنانی که شب گذشته برابر الشمال به میدان رفته بودند، به ریکاوری می‌پردازند و سایرین به مرور کارهای تاکتیکی مشغول می‌شوند.

بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته، اعضای تیم فوتبال استقلال، فردا (پنجشنبه) به صورت زمینی راهی اهواز می‌شوند و دو جلسه تمرینی را در این شهر برگزار می‌کنند.

گفتنی است با موافقت سهراب بختیاری‌زاده، صالح حردانی، عارف آقاسی و حبیب فرعباسی برای دیدار با خانواده‌هایشان، زودتر از سایر اعضای تیم راهی اهواز شدند.