به گزارش خبرگزاری مهر، آیین کاشت هزار نهال به یاد شهدای دانش‌آموز مدرسه شجره طیبه و در راستای ابراز همدردی با دانش‌آموزان کشورهای آذربایجان و فرانسه، امروز (چهارشنبه) با حضور عباس‌نژاد مدیرکل محیط زیست استان تهران، محمدرحیم مرتضوی شهردار منطقه ۱۳، محمدصابر باغخانی‌پور مدیرکل محیط زیست شهرداری تهران و عباسعلی نوبخت مدیرعامل سازمان بوستان‌ها و فضای سبز شهر تهران در بوستان سرخه حصار برگزار شد.



محمدصابر باغخانی‌پور، مدیرکل محیط زیست شهرداری تهران، در این مراسم با اشاره به اهمیت کاشت نهال، اظهار کرد: ریشه شجره طیبه کشور ما ماندگار است و هر نهالی که امروز می‌کاریم، نمادی از ایستادگی و مبارزه با ظلم و جنایت آمریکا و رژیم صهیونیستی است.



وی با بیان اینکه کاشت نهال همواره نمادی از امید و مسئولیت‌پذیری بوده است، افزود: این اقدام در شرایط کنونی، علاوه بر توجه به محیط زیست، نمادی از مقابله با ظلم و جنایت دشمنان نیز محسوب می‌شود. امروز یاد شهدای دانش‌آموز و شهدای میناب را گرامی می‌داریم.



باغخانی‌پور در ادامه با اشاره به برنامه‌های مدیریت شهری برای توسعه فضای سبز پایتخت تصریح کرد: فارغ از مباحث سیاسی و با وجود کم‌کاری‌های گذشته، تمام تلاش خود را برای احیای پارک‌های جنگلی تهران به کار خواهیم گرفت تا این بوستان‌ها در آینده به وضعیت مطلوب‌تری برسند.



در ادامه این مراسم، عباسعلی نوبخت، مدیرعامل سازمان بوستان‌ها و فضای سبز شهر تهران نیز با اشاره به ظرفیت‌های زیست‌محیطی کشور گفت: از مجموع ۱۳ اقلیم شناخته‌شده در جهان، ۱۱ اقلیم در ایران وجود دارد. همچنین از نظر تنوع گیاهی، کشورمان با برخورداری از حدود ۸ هزار گونه گیاهی، با قاره اروپا برابری می‌کند. تنوع گونه‌های پرندگان در تهران نیز معادل نیمی از تنوع پرندگان کشور است.



وی با اشاره به پیشینه جنگل‌کاری در منطقه سرخه‌حصار ادامه داد: این منطقه در دهه ۴۰ برای نخستین بار جنگل‌کاری شد و در آن زمان گونه‌های گیاهی مناسبی برای این منطقه انتخاب شده بود، اما با گذشت زمان و افزایش دمای هوا، برخی از این گونه‌ها نتوانستند خود را با شرایط اقلیمی جدید سازگار کنند و به‌تدریج ضعیف شدند یا از بین رفتند.



نوبخت با تأکید بر ضرورت استفاده از دانش تخصصی در توسعه فضای سبز شهری، خاطرنشان کرد: امیدواریم با تکیه بر دانش و تجربه موجود، جنگلی متنوع و متشکل از گونه‌های مختلف ایجاد کنیم تا بتوانیم از ظرفیت‌ها و کارکردهای زیست‌محیطی جنگل‌ها به بهترین شکل بهره‌مند شویم.



مدیرعامل سازمان بوستان‌ها و فضای سبز شهر تهران در پایان با تأکید بر اهمیت امنیت زیستی گفت: امنیت زیستی در کشورهای مختلف جهان از اولویت‌های اساسی است و با مشارکت و همراهی مردم می‌توانیم در تأمین و تقویت امنیت زیستی کشور نقش مؤثری ایفا کنیم.