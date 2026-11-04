به گزارش خبرگزاری مهر، سردار قاسم رضایی در جلسه کمیسیون عملیات و در جمع فرماندهان و مسئولان انتظامی و مرزبانی استان ایلام، با قدردانی از تلاش‌ها و اقدامات کارکنان انتظامی و مرزبانی استان، اظهار داشت: عملکرد مجموعه انتظامی و مرزبانی استان ایلام امیدآفرین و قابل تقدیر است و روحیه کاری، پویایی، بالندگی و انسجام سازمانی در این استان مشهود است.

وی با تأکید بر ضرورت کاهش تلفات جاده‌ای افزود: آمار جان‌باختگان و مصدومان حوادث رانندگی بسیار قابل توجه است و نباید کاهش چنددرصدی تصادفات موجب غفلت از آمار واقعی قربانیان این حوادث شود؛ از این‌رو، شناسایی نقاط حادثه‌خیز، نظارت بر رانندگان، تشدید اقدامات پیشگیرانه و مطالبه‌گری از دستگاه‌های مسئول در حوزه ایمنی راه‌ها باید با جدیت دنبال شود.

جانشین فرمانده کل انتظامی کشور در ادامه با اشاره به ضرورت مقابله هدفمند با سرقت تصریح کرد: تحلیل دقیق جغرافیای جرم، شناسایی نقاط جرم‌خیز، هدفمند کردن گشت‌های انتظامی و فعال‌سازی ظرفیت‌های مردمی در پیشگیری از سرقت ضروری است.

سردار رضایی با تأکید بر مسئول‌سازی دستگاه‌های مرتبط در حوزه پیشگیری از سرقت خاطرنشان کرد: پلیس علاوه بر مقابله با سارقان، باید با هشدار، تبیین وظایف و مطالبه‌گری قانونی، دستگاه‌ها و مسئولانی را که در انجام وظایف پیشگیرانه خود کوتاهی می‌کنند، پاسخگو کند.

وی در بخش دیگری از سخنانش، تقویت امنیت محله‌محور را از اولویت‌های مأموریتی پلیس دانست و بیان کرد: کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها خط مقدم تأمین امنیت مردم هستند و باید با تقویت توان عملیاتی، ارتقای آمادگی کارکنان ، ظرفیت این رده‌ها افزایش یابد.

جانشین فرمانده کل انتظامی کشور در ادامه با تأکید بر ضرورت رعایت انضباط سازمانی در تمامی رده‌ها گفت: انضباط، مسئولیت‌پذیری و نظارت مستمر فرماندهان بر کارکنان از الزامات موفقیت در مأموریت‌های انتظامی است و بی‌تفاوتی نسبت به وظایف سازمانی نباید در مجموعه پلیس جایی داشته باشد.

سردار رضایی در پایان ضمن قدردانی از مجاهدت‌ها و خدمات صادقانه کارکنان انتظامی و مرزبانی استان ایلام، انسجام درون‌سازمانی، تعامل مناسب با مجموعه‌های بیرونی و تلاش برای ارتقای امنیت و آرامش مردم را از نقاط قوت این مجموعه برشمرد و بر اجرای دقیق تدابیر و مصوبات سازمانی تأکید کرد.