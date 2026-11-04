به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان هواشناسی کشور با صدور نخستین هشدار سطح نارنجی هواشناسی ویژه کشاورزان، از فعالیت و تشدید سامانه بارشی در بخش‌هایی از کشور طی روزهای پنجشنبه (۱۴ آبان) تا یکشنبه (۱۷ آبان) خبر داد و نسبت به احتمال بروز خسارت در بخش کشاورزی هشدار داد.

بر اساس این هشدار، روز پنجشنبه (۱۴ آبان) استان‌های چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، خوزستان، ایلام، کرمانشاه، شمال فارس، جنوب و غرب اصفهان، نیمه غربی کردستان، جنوب استان‌های همدان و مرکزی و شمال استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، البرز، قزوین و تهران تحت تأثیر فعالیت این سامانه قرار می‌گیرند.

در این روز، بارش باران، رعدوبرق، بارش برف در مناطق سردسیر و کاهش محسوس دما پیش‌بینی شده است.

همچنین روز جمعه (۱۵ آبان) استان‌های خوزستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، ایلام، لرستان، مرکزی، همدان، شمال استان‌های بوشهر و فارس، جنوب و غرب اصفهان، کردستان، کرمانشاه، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان، شمال استان‌های البرز، تهران و قزوین، زنجان، خراسان رضوی و شمال خراسان جنوبی تحت تأثیر فعالیت سامانه بارشی قرار خواهند گرفت.

این شرایط جوی روز شنبه (۱۶ آبان) در استان‌های چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، خوزستان، ایلام، لرستان، کرمانشاه، کردستان، همدان، مرکزی، اصفهان، نیمه شمالی فارس، شمال بوشهر، تهران، قم، البرز، قزوین، زنجان، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، شمال و غرب سمنان و ارتفاعات گیلان و مازندران پیش‌بینی می‌شود.

بر اساس پیش‌بینی سازمان هواشناسی، روز یکشنبه (۱۷ آبان) نیز استان‌های خوزستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، لرستان، ایلام، کرمانشاه، کردستان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، تهران، البرز، قزوین، زنجان، مرکزی، همدان، اصفهان، قم، اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان، نیمه شمالی استان‌های بوشهر و فارس، یزد، خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی و شمال سمنان تحت تأثیر این سامانه بارشی قرار می‌گیرند.

احتمال خسارت به بخش کشاورزی

سازمان هواشناسی با اشاره به اثر مخاطره این سامانه، احتمال خسارت در بخش کشاورزی را مورد تأکید قرار داده است.

توصیه‌های هواشناسی به کشاورزان

بر اساس توصیه‌های اعلام‌شده، در بخش مزارع و باغات، زهکشی و پاکسازی مسیر عبور آب در باغات و مزارع با توجه به بارش‌ها ضروری است. همچنین از انجام آبیاری، محلول‌پاشی و سم‌پاشی در زمان وقوع بارش باید خودداری شود.

رنگ‌آمیزی تنه درختان با رنگ سفید برای حفاظت از آفتاب‌سوختگی ناشی از پوشش برف، به‌ویژه در شیب‌های جنوبی و مناطق آفتاب‌گیر، از دیگر توصیه‌های مطرح‌شده است. همچنین در خاک‌های شور، پس از وقوع باران یا برف، آبیاری با هدف آبشویی شوری از محیط ریشه انجام شود.

تسریع در انتقال محصولات برداشت‌شده از جمله سیب‌زمینی، سیب، انگور، مرکبات و ذرت به مکان‌های مسقف و حفاظت از مزارع صیفی‌جات در استان‌های جنوب غربی و جنوبی کشور نیز مورد تأکید قرار گرفته است.

توصیه به گلخانه‌داران و واحدهای پرورش قارچ

در سالن‌های پرورش قارچ، گلخانه‌ها و انبارها، تهویه، تنظیم دما و تأمین سوخت مورد نیاز با توجه به کاهش دما ضروری است. همچنین باید سقف گلخانه‌ها در برابر وزش باد مستحکم و ترمیم شود.

کنترل دما و رطوبت انبارها با توجه به افزایش رطوبت و به‌منظور جلوگیری از خسارت ناشی از بیماری‌های قارچی و همچنین بسته نگه‌داشتن دریچه‌های گلخانه‌ها هنگام کاهش دما و بارش، از دیگر توصیه‌های سازمان هواشناسی است.

توصیه به مرغداری‌ها و دامداری‌ها

در واحدهای مرغداری و دامداری نیز تهویه، تنظیم دما و تأمین سوخت سالن‌ها با توجه به کاهش دما باید مورد توجه قرار گیرد.

همچنین از آب باران برای مصرف دام‌ها استفاده نشود و با توجه به کاهش دما، خوراک پرانرژی برای دام‌ها تهیه شود. جلوگیری از نفوذ هوای سرد و روان‌آب به داخل سالن‌ها و پایش آنفلوانزای فوق‌حاد پرندگان در مرغداری‌ها نیز از جمله توصیه‌های اعلام‌شده است.

توصیه به واحدهای پرورش ماهی و زنبورداران

سازمان هواشناسی به بهره‌برداران استخرهای پرورش ماهی توصیه کرده است نسبت به پاکسازی، تنظیم و کنترل دریچه‌های ورودی و خروجی آب استخرها اقدام کنند.

همچنین با توجه به حجم بالای روان‌آب و احتمال سیلابی شدن رودخانه‌ها، باید از ورود آب گل‌آلود به استخرها جلوگیری شود. علاوه بر این، کوددهی به استخرهای پرورش ماهیان گرم‌آبی متوقف و میزان غذادهی به دلیل افزایش ابرناکی و کاهش دما به نصف مقدار معمول کاهش یابد.

در بخش مربوط به عشایر و زنبورداران نیز خودداری دامداران و عشایر از تردد در ارتفاعات و توقف در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها هنگام بارندگی مورد تأکید قرار گرفته است.

عایق‌بندی و محافظت از کندوها در برابر بارش، کاهش دما و وزش باد، خودداری از چرای دام در مراتع و انتقال دام‌ها به مکان‌های سرپوشیده هنگام وقوع بارش نیز از دیگر توصیه‌های سازمان هواشناسی است.

توصیه درباره ماشین‌آلات و ادوات کشاورزی

در بخش ماشین‌آلات و ادوات کشاورزی نیز با توجه به روند کاهشی دما و آغاز بارش‌ها، از تردد ماشین‌آلات کشاورزی روی مزارع خودداری و نسبت به محافظت از ادوات کشاورزی اقدام شود.