به گزارش خبرنگار مهر، سید عبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی نماینده مردم شرق هرمزگان عصر چهارشنبه در نشست شورای اداری میناب با اشاره به اهمیت استراتژیک شهرستان میناب به عنوان قطب خدمات‌رسانی به شهرستان‌های همجوار و گذرگاه اصلی تردد در منطقه، بر لزوم توجه ویژه دولت به نیازهای مبرم مردم این شهرستان تأکید کرد.

توسعه زیرساخت‌های اقتصادی و بازسازی بازار تاریخی

نماینده مردم شرق هرمزگان با اشاره به پیشینه تجاری میناب، بر ضرورت تقویت سه رکن اصلی معیشت مردم منطقه یعنی کشاورزی، خدمات و بازرگانی تأکید کرد.

وی با اشاره به اهمیت تاریخی «پنجشنبه‌بازار» میناب، خواستار حمایت دولت از بازسازی و تقویت این بازار شد که همواره مرکز خدمات‌رسانی به کل منطقه بوده است. همچنین وی بر ضرورت توجه به توسعه فعالیت‌های بندری و تجاری در آینده‌ای نزدیک تأکید کرد.

رفع کمبود فضای آموزشی و توسعه دانشگاه

هاشمی در بخش دیگری از سخنان خود به چالش‌های حوزه آموزش اشاره کرد و افزود : شهرستان میناب همچنان با کمبود حدود ۱۰۰ واحد آموزشی مواجه است.

وی در این جلسه خواستار اولویت‌بندی ساخت مدارس در مناطق محروم و روستایی به ویژه شهرستان میناب و شرق هرمزگان شد.

نماینده مردم شرق هرمزگان با اشاره به پیشرفت‌ها در حوزه دانشکده علوم پزشکی، خواستار تکمیل پردیس دانشکده و ایجاد مجتمع‌های فرهنگی و آموزشی برای رفع نیاز مهم مهمانان و زائران منطقه شد.

توسعه ورزش و فرهنگ

هاشمی نخل ابراهیمی با اشاره به پویایی جوانان منطقه، خواستار حمایت بیشتر از تیم‌های ورزشی میناب که در لیگ‌های کشور حضور دارند شد.

وی تأکید کرد : ایجاد شور و نشاط در جامعه از طریق فعالیت‌های فرهنگی، هنری و ورزشی می‌تواند تحول بزرگی در فضای اجتماعی شهر ایجاد کند.

درخواست برای رفع مشکلات زیرساختی و سوخت

هاشمی همچنین از وزیر میراث فرهنگی و گردشگری خواست تا موضوعاتی نظیر رسمی شدن مرزهای ساحلی و رفع چالش‌های مربوط به تأمین سوخت را در دستور کار قرار دهند.

وی با اشاره به دشواری‌های تردد در مسیرهای طولانی و نیاز مبرم مردم به تسهیل در توزیع سوخت در مناطق دورافتاده، خواستار پیگیری جدی این موضوع در سطوح عالی دولتی شد.



نماینده مردم شرق هرمزگان در پایان، ضمن قدردانی از اقدامات انجام شده توسط مسئولان استان و کشور، تأکید کرد: مردم میناب منتظر اقدامات عملی و خروجی‌های ملموس از این نشست‌ها هستند.