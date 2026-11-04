به گزارش خبرگزاری مهر، هم‌زمان با شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات آمریکا، نمایندگان مجلس در سخنان خود با اشاره به ناکامی ترامپ، ضمن تأکید بر اقتدار جمهوری اسلامی ایران، نسبت به تداوم سیاست‌های خصمانه آمریکا هشدار داده و بر ضرورت ایستادگی در برابر زیاده‌خواهی‌های دشمن تأکید کردند.