به گزارش خبرنگار مهر، مسعود سمیعی‌نژاد، ظهر چهارشنبه در مراسم آغاز عملیات اجرایی فاز دوم کارخانه تولید سیلیکون متال فاریاب، با اشاره به سیاست‌های ایمیدرو برای تشویق سرمایه‌گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی اظهار کرد: آماده‌سازی زیرساخت‌ها و کمک به فعالیت‌های اکتشافی از جمله برنامه‌های این سازمان برای توسعه بخش معدن است.



وی با اشاره به ظرفیت‌های معدنی جنوب استان کرمان افزود: این منطقه به دلیل تنوع مواد معدنی، از ظرفیت و ثروت قابل‌توجهی برخوردار است. در حال حاضر بیش از ۸ هزار کیلومتر مربع محدوده اکتشافی در جنوب استان داریم که پس از شناسایی ظرفیت‌ها، برای واگذاری به بخش معدن و سرمایه‌گذاران آماده خواهد شد.



مدیرعامل ایمیدرو با اشاره به اهمیت تولید سیلیکون متال تصریح کرد: این محصول در صنایع مختلف از جمله تولید فیبر نوری، کابل‌های الکترونیکی و سلول‌های خورشیدی کاربرد و ارزش افزوده بالایی دارد.

سمیعی‌نژاد، با اعلام آمادگی ایمیدرو برای حمایت از ایجاد شهرک معدنی در جنوب کرمان گفت: هر سرمایه‌گذار بخش خصوصی که در چارچوب ایجاد شهرک معدنی در این منطقه قصد فعالیت داشته باشد، می‌تواند از حمایت ایمیدرو در زمینه تأمین و توسعه زیرساخت‌ها برخوردار شود.



وی توسعه فعالیت‌های اکتشافی را از اهداف اصلی ایمیدرو در منطقه دانست و تأکید کرد: باید با ارائه تضمین‌ها و حمایت‌های لازم، زمینه حضور و مشارکت بخش خصوصی در فعالیت‌های معدنی فراهم شود.



معاون وزیر صمت همچنین از اجرای طرح‌های زیرساختی در جنوب استان کرمان خبر داد و گفت: بیش از ۹۰ کیلومتر جاده‌سازی و برق‌رسانی با سرمایه‌گذاری ۷ همت در این منطقه در دست انجام است.



وی افزود: در حوزه اکتشاف، بازسازی ماشین‌آلات معدنی و فرآوری نیز طرح‌های بخش خصوصی در جنوب استان را خارج از نوبت بررسی و پیگیری خواهیم کرد.