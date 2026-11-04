به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت جهاد کشاورزی، رضا بیانی، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران با بیان اینکه همزمان با روز ملی ۱۳ آبان روز دانش‌آموز، حدود ۱۰ هزار اصله نهال رایگان در ۵ نقطه از شهر تهران با هدف ترویج فرهنگ درختکاری و مشارکت شهروندان در توسعه فضای سبز از سوی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران توزیع می‌شود، گفت: از شب گذشته توزیع نهال رایگان در موکب مستقر در میدان انقلاب آغاز شده و امروز نیز این برنامه در خیابان طالقانی، مقابل ساختمان وزارت جهاد کشاورزی، در حال اجرا است.

وی اظهار کرد: نهال‌های توزیعی شامل زیتون، اقاقیا و گونه‌های سوزنی‌برگ است که در اختیار مردم و دانش‌آموزان قرار می‌گیرد تا در محل‌های مناسب غرس شوند.

وی با اشاره به اجرای این برنامه در ۵ نقطه از پایتخت تصریح کرد: هدف از این اقدام، افزایش مشارکت مردمی و ترویج فرهنگ درختکاری و توسعه پوشش گیاهی در شهر تهران است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران ادامه داد: در محل توزیع نهال مقابل ساختمان وزارت جهاد کشاورزی، نزدیک به ۱۰۰۰ اصله نهال رایگان میان مردم و دانش‌آموزان توزیع شده است.

وی از تداوم برنامه توزیع هفتگی نهال رایگان در میدان انقلاب خبر داد و گفت: این برنامه هر سه‌شنبه شب از سوی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران اجرا می‌شود و در نظر داریم با برنامه‌ریزی، آن را به چند میدان اصلی دیگر شهر تهران نیز گسترش دهیم.