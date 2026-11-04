به گزارش خبرنگار مهر، دانیال اسفندیاری بعد از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها فرصتی ارزشمند برای هدایت منابع مالیاتی به سمت پروژه‌های اولویت‌دار و موردنیاز شهرستان، به‌ویژه توسعه فضاهای آموزشی است.

وی اظهار کرد: با توجه به سهم قابل توجه پروژه‌های آموزشی در این فهرست، مشارکت مودیان مالیاتی می تواند زمینه مناسبی برای تقویت زیرساخت های آموزشی، افزایش امکانات ورزشی و بهبود محیط‌های تحصیلی در شهرستان فراهم کند.

فرماندار گناوه افزود: بمنظور محقق شدن طرح نشاندار کردن مالیات‌ها در شهرستان ،پیگیری های وافری از طریق مجموعه فرمانداری و رییس اداره امور مالیاتی به عمل آمد.

وی ادامه داد: طرح نشان‌دار کردن مالیات که تا پایان آبان ماه تعیین شده ، به مؤدیان اجازه می‌دهد هنگام انجام تکالیف مالیاتی، محل هزینه کرد مالیات‌های پرداختی خود را تعیین کنند و یکی از پروژه های اولویت‌دار ملی، استانی یا شهرستانی را برای تخصیص بخشی از مالیات خود انتخاب کنند.

۷۳۷ میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز مشمول طرح نشان دار کردن مالیات به پروژه‌های گناوه

فرماندار گناوه بیان کرد: بر اساس فهرست اعلام‌شده از سوی اداره امور مالیاتی استان و شهرستان ، در سال ۱۴۰۵ ،مجموعه‌ای از پروژه‌های ملی و استانی در شهرستان گناوه مشمول طرح نشان‌دار کردن مالیات شده‌اند که مجموع اعتبار پیش‌بینی‌شده برای این طرح‌ها ۷۳۷ میلیارد ریال برآورد شده است.

فرماندار گناوه افزود: در بخش پروژه‌های ملی، احداث سالن مدارس حجاب، شاهد رقیه و ۹ کلاسه خیریه شریف گناوه و همچنین ساختمان و تأسیسات ندامتگاه گناوه قرار دارند.

وی ادامه داد: در بخش پروژه‌های استانی نیز سالن ورزشی دبیرستان حجاب گناوه، مدرسه خیریه ۹ کلاسه شریف گناوه، سالن ورزشی مدرسه دکتر علی شریعتی گناوه و بازسازی مدرسه ابتدایی ۱۲ کلاسه شهید آوینی گناوه از جمله طرح‌های معرفی‌شده مشمول نشاندار کردن مالیاتی هستند.