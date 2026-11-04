به گزارش خبرگزاری مهر، سیدرضا صالحی‌امیری در جریان بازدید از مدرسه شجره طیبه میناب، محل شهادت دانش‌آموزان و معلمان این مدرسه در حمله آمریکایی ـ صهیونیستی، با تسلیت به خانواده‌های معظم شهدا و ابراز همدردی با اصحاب فرهنگ، هنر، شعر و رسانه، یاد و خاطره شهدای این واقعه را گرامی داشت و برای آنان علو درجات و هم‌نشینی با اولیای الهی مسئلت کرد.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در این بازدید با اشاره به ضرورت بازسازی میناب و ترمیم آسیب‌های واردشده به این شهرستان اظهار کرد: با تدبیر استاندار هرمزگان و همکاری مجموعه مدیران و مسئولان استان، برنامه‌های متعددی برای بازسازی و توسعه میناب، مدرسه شجره طیبه و سایر بخش‌های آسیب‌دیده پیش‌بینی شده است که در چارچوب ستاد توسعه میناب و با تقسیم کار میان دستگاه‌های مسئول به مرحله اجرا خواهد رسید.

صالحی‌امیری با اشاره به تاکید رئیس‌جمهوری بر بسیج ظرفیت‌های دولت برای بازسازی و توسعه مناطق آسیب‌دیده افزود: رئیس‌جمهوری بر مشارکت همه اعضای دولت و استفاده از ظرفیت‌ها، امکانات و توان اجرایی دستگاه‌های مختلف برای برداشتن گام‌های اساسی در مسیر بازسازی و توسعه میناب تاکید کرده‌اند. در همین راستا، ستادی در سطح ملی با حضور ۲۲ عضو از مجموعه دولت تشکیل شده است تا مأموریت‌ها و مسئولیت‌های دستگاه‌ها در این زمینه به‌صورت مشخص دنبال شود.

وی با تشریح سازوکار اجرایی این برنامه‌ها ادامه داد: در کنار ستاد ملی، ستاد استانی به ریاست استاندار هرمزگان تشکیل شده است و مسئولیت راهبری، مدیریت و پیگیری اجرای برنامه‌های بازسازی و توسعه در سطح استان را بر عهده دارد. بر این اساس، اقدامات اجرایی با محوریت استاندار و مشارکت دستگاه‌های ذی‌ربط دنبال خواهد شد تا تصمیمات اتخاذشده به برنامه‌های عملیاتی و نتایج قابل ارزیابی تبدیل شود.

وزیر میراث‌فرهنگی با تاکید بر اینکه بازسازی میناب باید با نگاهی جامع و آینده‌نگر دنبال شود، خاطرنشان کرد: هدف آن است که اقدامات انجام‌شده فقط به ترمیم خسارت‌های موجود محدود نماند، بلکه زمینه ارتقای زیرساخت‌ها و بهبود شرایط توسعه‌ای این شهرستان نیز فراهم شود.

صالحی‌امیری با اشاره به جایگاه والای شهدای مدرسه شجره طیبه و مسئولیت اخلاقی و انسانی در قبال آنان، ابراز امیدواری کرد: به برکت خون پاک شهیدان و به حرمت مقام والای آنان، سال آینده شاهد مینابی آبادتر، زیباتر و توسعه‌یافته‌تر باشیم، شهری که حاصل تلاش و همت مجموعه مسئولان، در شأن نام و جایگاه این شهدای مظلوم باشد و مردم آن آثار اقدامات و برنامه‌های دولت را در زندگی خود احساس کنند.

وی در پایان با اشاره به ضرورت خدمتگزاری صادقانه به مردم شریف میناب، بر پیگیری مستمر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده و همکاری همه دستگاه‌های اجرایی برای تحقق اهداف بازسازی و توسعه این شهرستان تاکید کرد.