به گزارش خبرنگار مهر، نهمین مجمع انتخاباتی هیئت های ورزشی استان قم بعدازظهرچهارشنبه هم‌زمان با هفدهمین مجمع سالیانه هیأت ورزش‌های جانبازان و توان‌یابان استان در قم برگزار شد.

در جریان این رقابت انتخاباتی غلامرضا رضایی با کسب ۱۱ رأی در برابر یک رأی از رأی‌آورنده دیگر پیروز شد و ریاست هیأت ورزش‌های جانبازان و توان‌یابان استان قم را در اختیار گرفت.

این مجمع با حضور غلامرضا کوهپایه‌زاده رئیس فدراسیون ورزش‌های جانبازان و توان‌یابان و اعضای مجمع برگزار شد.

در این مجمع گزارش عملکرد هیئت ورزش‌های جانبازان و توان‌یابان استان قم ارائه شد و برنامه‌ها، فعالیت‌ها و مسائل مرتبط با توسعه ورزش در این حوزه مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

بر اساس دستور کار این مجمع، محورهای اصلی شامل ارائه گزارش عملکرد دوره‌ای هیأت و نیز بررسی مسائل و نیازهای حوزه ورزش جانبازان و توان‌یابان در استان قم بود.