به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از فرابورس ایران، بر اساس تازه‌ترین آمار فدراسیون جهانی بورس‌ها (WFE)، تعداد ناشران فرابورس ایران در پایان آگوست ۲۰۲۶ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰.۲ درصد افزایش یافته است. با ثبت این رشد، تعداد شرکت‌های پذیرفته‌شده در این بازار به ۲۴۹ شرکت رسید.

بررسی آمار این فدراسیون از عملکرد یک‌ساله بورس‌های عضو نشان می‌دهد رشد تعداد ناشران در فرابورس ایران بالاتر از میانگین مناطق مختلف جهان بوده است. در بازه مورد بررسی، تعداد ناشران در بورس‌های منطقه آسیا و اقیانوسیه ۱.۴ درصد و در قاره آمریکا ۱.۱ درصد افزایش داشته است؛ در حالی که این شاخص در منطقه اروپا، غرب آسیا و آفریقا ۰.۴ درصد کاهش یافته است.

همچنین از مجموع ۸۳ بورس بررسی‌شده در گزارش فدراسیون جهانی بورس‌ها، تعداد ناشران در ۳۱ بورس کاهش یافته و در ۱۳ بورس نیز تغییری نکرده است. کاهش این شاخص در بورس‌های مذکور به خروج شرکت‌ها از فهرست ناشران پذیرفته‌شده یا حذف از فهرست معاملات مربوط بوده است.

آمار مورد استناد در این گزارش از جدول «تعداد شرکت‌های پذیرفته‌شده» در شماره اکتبر ۲۰۲۶ نشریه Focus فدراسیون جهانی بورس‌ها استخراج شده و وضعیت بورس‌ها را تا پایان اوت ۲۰۲۶ نشان می‌دهد.