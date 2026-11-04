عباس جنگی مرنی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: لایروبی و بازگشایی ۳۳۵ نقطه و محدوده حساس و لایروبی ۶۵ کیلومتر از مسیل‌ها، رودخانه‌ها و دهانه پل‌های خراسان شمالی در قالب دو مرحله نهضت لایروبی انجام شده است.

وی توضیح داد: طرح نهضت لایروبی مسیل‌ها و رودخانه‌ها و پاکسازی دهانه پل‌ها که با شناسایی حدود ۵۰۰ سازه تقاطعی غیراصولی و بازه آسیب‌پذیر در رودخانه‌ها و مسیل‌ها، از نیمه مردادماه سال جاری به اجرا درآمده، اکنون در مراحل پایانی فاز دوم در حال انجام است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان شمالی افزود: در فاز دوم این طرح، ۲۰۵ نقطه آسیب‌پذیر جدید به همراه ۲۵ نقطه باقی‌مانده از فاز نخست، در مجموع ۲۳۰ نقطه شامل مقاطع آسیب‌پذیر رودخانه‌ها و سازه‌های تقاطعی شناسایی و برای رفع انسداد به دستگاه‌های عضو مدیریت بحران ابلاغ شد.

جنگی مرنی گفت: فاز نخست این طرح نیز با شناسایی ۱۲۰ نقطه آسیب‌پذیر، شامل بازه‌های مستعد آسیب و پل‌های فاقد آب‌گذری مناسب، از ۱۰ مردادماه آغاز و با سیاست‌گذاری و راهبری استانداری، اداره کل مدیریت بحران استانداری و با نظارت فنی شرکت آب منطقه‌ای و همکاری فرمانداران، شهرداران، اداره کل راهداری و مشارکت سایر نهادها، دستگاه‌های اجرایی، صنایع و بخش خصوصی استان انجام شد.