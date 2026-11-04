به گزارش خبرگزاری مهر، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، در جلسه آمادگی برای بارش‌های پاییزی کشور، با تأکید بر ضرورت هماهنگی استان‌ها برای پیشگیری از خسارات احتمالی ناشی از بارش‌ها و سیلاب، اظهار کرد: براساس پیش‌بینی سازمان هواشناسی، از اواخر هفته و به‌ویژه روزهای شنبه و یکشنبه، بارش‌هایی در استان‌های زاگرس‌نشین، گیلان، اردبیل و شمال‌غرب اصفهان پیش‌بینی شده است.

وی با اشاره به تأکید رئیس‌جمهور و معاون اول رئیس‌جمهور بر رعایت ملاحظات محیط‌زیستی و پیشگیری از خسارات ناشی از سیلاب، افزود: این جلسه با هدف بررسی میزان آمادگی استان‌ها و رصد هماهنگی دستگاه‌های مسئول برای مدیریت بارش‌ها و پیشگیری از خسارات احتمالی برگزار شد.

اصلاح بیش از ۲۴۰۰ نقطه حادثه‌خیز برای کاهش خطر سیلاب در کشور

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای کاهش خطر سیلاب در کشور، گفت: نهضت لایروبی رودخانه‌ها و انهار با همکاری وزارتخانه‌ها و مدیریت‌های استانی از سال گذشته آغاز شده است.

براساس اعلام وزارت راه و شهرسازی، وی تصریح کرد: در نیمه نخست امسال بیش از هزار کیلومتر لایروبی انجام شده است؛ این در حالی است که میانگین سالانه لایروبی در سال‌های گذشته حدود ۳۵۰ کیلومتر بوده است.

صادق با اشاره به اقدامات سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای برای کاهش خطر آب‌گرفتگی و تشدید سیلاب، بیان کرد: این سازمان بیش از ۲۴۰۰ نقطه حادثه‌خیز را اصلاح کرده است.

وی ادامه داد: نقشه و پراکنش نقاط نیازمند اصلاح نیز با هماهنگی وزارت نیرو به دستگاه‌های مسئول ارائه شده است.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به ضرورت پاکسازی مسیر رودخانه‌ها، یادآور شد: پاکسازی رودخانه‌های شهری و رفع موانع ناشی از ساخت‌وسازهای غیرمجاز نیز با پیگیری وزارت کشور دنبال می‌شود.

صادق در پایان همچنین بر ضرورت اطلاع‌رسانی به‌موقع هشدارهای هواشناسی تأکید کرد و گفت: ارسال پیامک به شهروندان استان‌های در معرض خطر برای اطلاع‌رسانی هشدارها مورد تأکید قرار گرفته است.