به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین آزمون صلاحیت حرفه‌ای روانشناسان و مشاوران سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران در صبح امروز جمعه ۱۵ آبان ۱۴۰۵ در ۱۷ حوزه‌ اصلی و ۴۵ حوزه فرعی در ۱۴ شهر مرکز استان برگزار شد.

در چهارمین آزمون صلاحیت حرفه‌ای روان‌شناسان و مشاوران سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران تعداد ۲۴ هزار و ۹۵۷ متقاضی در این آزمون ثبت نام کرده‌اند که این تعداد ۸۴ درصد زن و ۱۶ درصد مرد هستند.

در این آزمون متقاضیان به یک دفترچه سؤال در ۱۰۰ دقیقه پاسخ می‌دهند. به هریک از متقاضیان آزمون با توجه به رشته (روانشاسی و مشاوره) یک بسته آزمونی داده می شود که حاوی یک برگ پاسخنامه و دفترچه آزمون است. متقاضیان لازم است با توجه به رشته خود در مدت ۱۰۰ دقیقه به ۱۰۰ سؤال مندرج در دفترچه آزمون مربوطه پاسخ دهند.

رشته روانشناسی: کددفترچه ۵۰۱. مواد آزمون: مجموعه مواد امتحانی شامل: آسیب شناسی روانی، اخلاق حرفه ای، نظریه های مشاوره و روان درمانی، روش ها و فنون مشاوره، مداخلات روانشناختی، ارزیابی روانی و تشخیص، روانشناسی رشد، روانشناسی یادگیری. تعداد سوال ۱۰۰. مدت پاسخگویی ۱۰۰ دقیقه. دفترچه یک عدد.

رشته مشاوره: کددفترچه ۵۰۲. مواد آزمون: مجموعه مواد امتحانی شامل: آسیب شناسی روانی، اخلاق حرفه ای، نظریه های مشاوره و روان درمانی، روش ها و فنون مشاوره، مشاوره خانواده، مشاوره مدرسه، شغلی و توانبخشی، مبانی مشاوره. تعداد سوال ۱۰۰. مدت پاسخگویی ۱۰۰ دقیقه. دفترچه یک عدد.

با توجه به اینکه سازمان سنجش آموزش کشور در جهت بهبود و ارتقاء کیفی حوزه های برگزاری آزمون، نیاز به نظرات داوطلبان برای ارزیابی حوزه‌ها دارد، داوطلبان چهارمین آزمون صلاحیت حرفه‌ای روانشناسان و مشاوران سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران می توانند در بازه زمانی ۱۵ تا ۲۱ آبان ۱۴۰۵ نسبت به تکمیل کردن پرسشنامه ارزیابی حوزه امتحانی خود در این آزمون در سایت سازمان سنجش اقدام کنند.

همچنین داوطلبان چهارمین آزمون صلاحیت حرفه‌ای روانشناسان و مشاوران سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران درصورت بوجود آمدن هرگونه مشکل در فرآیند برگزاری آزمون، لازم است نسبت به ارسال درخواست حداکثر تا تاریخ ۲۱ آبان از طریق سامانه پاسخ‌گویی اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی https://request.sanjesh.org اقدام کنند. درخواست های واصله بعد از تاریخ فوق قابل بررسی و پیگیری نخواهد بود.