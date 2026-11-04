به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه صهیونیستی هاآرتص، پیروزی عبدالرحمن السید نامزد ضدصهیونیستی دموکرات از ایالت میشیگان در انتخابات مجلس سنای آمریکا نشان داد که مخالفت با این رژیم مانعی برای پیروزی در نبرد نیست.

هاآرتص نوشت: که پیروزی خیره‌ کننده دموکرات‌ ها در میشیگان و فراتر از آن، محدودیت‌ های نفوذ سیاسی رژیم صهیونیستی را بیش از گذشته آشکار کرد. اولین مسلمان منتخب سنا، با وجود صرف حدود ۴۰ میلیون دلار توسط آیپک علیه او، پیروز شد.

این رسانه صهیونیستی اضافه کرد: عبدالسید (عبدالرحمن السید ) در رقابت‌ های سنای ایالات متحده در میشیگان، مایک راجرز (نامزد مورد حمایت ترامپ) را شکست داد و یک کرسی محوری را در دست دموکرات‌ ها نگه داشت و نشان داد که حتی مخالفت شدید با اسرائیل نیز مانعی برای پیروزی در رقابت‌ های فدرال نیست.

عبدالرحمن السید نامزد ضدصهیونیستی دموکرات از ایالت میشیگان با پیروزی در انتخابات مجلس سنای آمریکا تاکید کرد: لابی اسرائیلی آیپک ۴۲ میلیون دلار علیه ما هزینه کرد اما موفق شدیم این لابی را شکست دهیم. ما نمی خواهیم که پول هایمان برای نژاد پرستی، نسل کشی یا جنگ ها هزینه شود. دونالد، ببین، می‌دانم که تلفظ نام من برایت دشوار بود. بنابراین، بعد از اینکه جی‌دی ونس در ماه ژانویه سوگند نمایندگی مرا ادا کرد، می‌توانی از این به بعد مرا فقط «سناتور» خطاب کنی.

السید پیشتر چندین نوبت علیه جنایات رژیم صهیونیستی و نسل کشی نوار غزه موضع گیری کرده بود که همین مسئله باعث خشم ترامپ از وی شده بود.