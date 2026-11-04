به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انجمن علمی معماری دانشگاه هنر ایران، نشست دوزبانه مجموعه «حرفه‌ای‌ها» با عنوان «گفتگوی نزدیک با اهالی حرفه در رشته معماری» با حضور نادر تهرانی، جمعه ۱۵ آبان ۱۴۰۵، از ساعت ۱۸ تا ۲۰ (۹:۳۰ تا ۱۱:۳۰ به وقت بوستون) برگزار می‌شود.

این نشست به‌صورت برخط برگزار خواهد شد و علاقه‌مندان می‌توانند از طریق این پیوند در آن شرکت کنند. حضور در این برنامه برای عموم آزاد است و محدودیتی از نظر ظرفیت شرکت‌کنندگان اعلام نشده است. همچنین، ترجمه هم‌زمان نشست و ارائه آثار مهمان بر عهده بابک اسلامی و سارا حافظی خواهد بود.

نادر تهرانی، معمار و بنیان‌گذار دفتر معماری NADAAA، از استادان پیشین معماری موسسه فناوری ماساچوست (MIT) و رئیس پیشین دپارتمان معماری این دانشگاه (۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴)، دانشکده معماری کوپر یونیون (۲۰۱۵ تا ۲۰۲۲) و عضو آکادمی هنر و علوم آمریکا است.

در این نشست، موضوعاتی همچون چگونگی ورود به حرفه معماری، پیشینه و سیر فعالیت‌های حرفه‌ای نادر تهرانی، آثار شاخص وی، چالش‌ها و فرصت‌های پیش‌روی معماران، چشم‌انداز آینده حرفه معماری و توصیه‌های او به معماران جوان مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. همچنین، ۳۰ دقیقه ابتدایی برنامه به معرفی و مرور اجمالی آثار این معمار اختصاص خواهد داشت.

به گفته برگزارکنندگان، این نشست نقطه عطف همیاری و همدلی دانشجویان دانشگاه‌های هاروارد، موسسه فناوری ماساچوست، موسسه فناوری جورجیا، تورنتو، ملبورن، ایروین اس چانین نیویورک، توکیو، ییل، یوسی‌ال و چند دانشگاه دیگر با دانشجویان ایرانی در این روزهای سخت شرایط جنگی است.