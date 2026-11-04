به گزارش خبرنگار مهر ،سید رضا صالحی امیری وزیر میراث فرهنگی عصر چهارشنبه در جلسه شورای اداری میناب با اشاره به سنگینی غم حوادث اخیر بر سینه ملت ایران، اظهار کرد: ما باید هم قسم شویم تا حوادث را از یک حادثه به یک حماسه تبدیل کنیم. میناب می‌تواند در تبار انقلاب اسلامی، در تبار جنگ هشت ساله و حتی به عنوان پرچمدار حماسه اخیر، در تاریخ ایران ثبت شود.



وی با اشاره به نقش هرمزگان در حوادث اخیر افزود: اگر در جنگ هشت ساله، خوزستان دروازه مقاومت بود، در حوادث اخیر هرمزگان و به‌ویژه میناب، دروازه‌بان مقاومت ایران است. مردم این دیار با شجاعت ثابت کردند که دروازه‌بان خوبی برای ایران هستند.



تشکیل ستاد ویژه حمایت از میناب با حضور تمامی دستگاه‌ها

صالحی امیری با اعلام تشکیل ستاد ویژه برای حمایت از شهرستان میناب، بر ماهیت حمایتی و فراتر از روال‌های اداری معمول آن تأکید کرد.

وی تصریح کرد: این ستاد، یک تصمیم اجماعی در دولت است که تمامی وزارتخانه‌ها از جمله کشور، آموزش و پرورش، امور خارجه، بهداشت، دادگستری، راه و شهرسازی و سازمان‌ها از جمله بنیاد شهید و صداوسیما را در بر می‌گیرد.هدف ما ایجاد یک زنجیره حمایتی قوی برای تامین نیازهای میناب است.

وزیر میراث فرهنگی خاطرنشان کرد: این ستاد تحت نظارت استاندار هرمزگان و با همکاری فرماندار میناب فعالیت خواهد کرد تا طرح‌های توسعه‌ای و معیشتی منطقه با سرعت بیشتری پیگیری شوند.

پیگیری حقوقی جنایات در مجامع بین‌المللی

وزیر میراث فرهنگی به موضوع پیگیری حقوقی حوادث رخ داده در میناب اشاره کرد و گفت: «ما با همکاری کمیته حقوق بین‌الملل و معاونت حقوقی وزارت امور خارجه، تمامی اقدامات لازم را برای ثبت شکایت و محکوم کردن جنایات صورت گرفته در محاکم بین‌المللی انجام خواهیم داد.

صالحی امیری عنوان کرد: ما معتقدیم آنچه در میناب رخ داده، در کنار واقعه هیروشیما و ویتنام، باید به عنوان یکی از جنایات بزرگ تاریخ ثبت شود.

میناب؛ میراث ملی و نماد انسجام ملی

وی با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی میناب، تأکید کرد: این شهرستان نباید تنها به عنوان یک نقطه جغرافیایی، بلکه باید به عنوان یک میراث ملی و نماد انسجام ملی شناخته شود.

وی افزود: ما تلاش می‌کنیم میناب را به یک گفتمان ملی تبدیل کنیم که در آن، وحدت و همدلی ایرانیان تجلی می‌یابد.

وزیر میراث فرهنگی ضمن تجلیل از مدیریت استاندار هرمزگان در مدیریت بحران، تأکید کرد: دولت و ریاست جمهوری در تمامی مراحل در کنار مردم میناب و خانواده‌های شهدای این منطقه ایستاده‌اند.