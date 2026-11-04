به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی عصر چهارشنبه در جلسه هماهنگی و آمادگی برای مقابله با بارش‌های پیش‌رو، ضمن اشاره به اقدامات ستاد بحران استان، از آمادگی حداکثری دستگاه‌های اجرایی برای مقابله با خطرات احتمالی ناشی از بارش‌ها و سیل احتمالی خبر داد.

وی با اشاره به پیش‌بینی‌های هواشناسی مبنی بر تمرکز بارش‌ها در روزهای پنجشنبه، شنبه و یکشنبه، بر ضرورت آمادگی حداکثری همه دستگاه‌های اجرایی و امدادی تأکید و گفت: همه فرمانداران موظفند در محدوده جغرافیای خدمت خود حضور داشته باشند، جلسه مدیریت بحران شهرستان را تشکیل دهند و بازدیدهای میدانی مستمر انجام دهند.

وی اضافه کرد: بخشداران، شهرداران و دهیاران باید به‌صورت کامل عملیاتی ورود کرده تا کار پاکسازی سطح روستاها و مسیرهای مواصلاتی در اسرع وقت انجام شود.

وی همچنین از آماده‌باش کامل عوامل بیمارستانی، اورژانس و هلال احمر خبر داد و گفت: مدیران، معاونان و کارکنان این مجموعه‌ها همراه با تیم‌های امدادی باید در آمادگی کامل باشند و مجموعه‌های زیرمجموعه وزارت نیرو شامل آب، برق و گاز نیز تمهیدات لازم را از همین امشب در دستور کار قرار دهند.

استاندار ایلام جمع‌آوری نخاله و زباله را از مهم‌ترین اقدامات پیشگیرانه دانست و هشدار داد: اگر نخاله‌ها جمع نشوند، بارش باران باعث انسداد کانال‌ها و مسیرها شده و مشکلات جدی ایجاد می‌کند؛ لذا این موضوع باید با جدیت بررسی و مدیریت شود.

وی از اعضای شورای اسلامی شهر خواست هر یک از هفت عضو شورا مسئولیت یکی از نواحی شهر را بر عهده گیرد و به‌صورت میدانی به عوامل اجرایی کمک کنند.

وی با تأکید بر ضرورت اطلاع‌رسانی دقیق به جامعه عشایری درباره تردد در مسیرهای پرخطر گفت: مدیران جهاد کشاورزی و دستگاه‌های دارای زیرمجموعه، باید نکات ایمنی را به مرغداری‌ها و واحدهای تولیدی که معیشت مردم به آن‌ها وابسته است ابلاغ کنند و صرفاً به ابلاغ اکتفا نکنند، بلکه نظارت صحیح داشته باشند.

استاندار ایلام در ادامه از راهداری، شرکت ساخت و توسعه و نیز راه و شهرسازی استان خواست در پروژه‌های نیمه‌تمام مسیرها، ایمن‌سازی، آشکارسازی و نصب علائم هشداردهنده را در اولویت قرار دهند و افزود: با توجه به احتمال شدت بالای بارش، نقاط حادثه‌خیز جاده‌ها باید مشخص و ایمن‌سازی شوند؛ پلیس راه و راهنمایی و رانندگی نیز کنترل ترافیک شریان‌های اصلی را در دستور کار داشته باشند.

وی همچنین از لغو مرخصی و ماموریت تمامی اعضای ستاد بحران و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و تدوین «بانک ماشین‌آلات بخش خصوصی» جهت بهره‌گیری از ظرفیت‌های غیردولتی در مواقع بحرانی یاد کرد.