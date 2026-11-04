به گزارش خبرنگار مهر، در آخرین روز مهلت ثبت‌نام از نامزدهای انتخابات این فدراسیون، کرم احمدیان، فرامرز خالقی، رضا رضازاده و جواد داوری با حضور در محل ثبت‌نام، آمادگی خود را برای حضور در انتخابات ریاست فدراسیون اعلام کردند.

همچنین محسن روشن‌ضمیر و مجید درویش به‌عنوان داوطلب نمایندگی منتخب استان‌ها در انتخابات فدراسیون بسکتبال نام‌نویسی کرد.

پیش از این نیز جعفر محمدپور، علیرضا فتحی‌نیا و فریدون رئیسی به‌عنوان داوطلبان نمایندگی منتخب استان‌ها و بهنام شاهسوند و مصطفی هاشمی برای حضور در انتخابات ریاست فدراسیون بسکتبال ثبت‌نام کرده بودند.

فرایند ثبت‌نام از داوطلبان احراز پست ریاست فدراسیون بسکتبال از دوم آبان‌ماه ۱۴۰۵ آغاز شده بود و امروز ۱۳ آبان‌ماه، پس از ۱۰ روز کاری به پایان رسید.