ملیحه معقولی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین نقشه‌های پیش‌یابی اظهار کرد: امروز چهارشنبه و فردا پنجشنبه جو استان پایدار و شرایط جوی آرامی در گلستان حاکم است.

وی افزود: روز پنجشنبه با افزایش دما در سطح استان همراه خواهد بود، اما از پنجشنبه شب به‌تدریج امواج ناپایدار وارد گلستان می‌شوند و شرایط جوی تغییر می‌کند.

معقولی ادامه داد: با نفوذ این امواج، وزش باد نسبتاً شدید، افزایش ابر، بارش‌های پراکنده و پدیده مه در استان پیش‌بینی می‌شود و در مناطق مستعد نیز احتمال وقوع گردوخاک وجود دارد.

کارشناس هواشناسی گلستان با بیان اینکه این شرایط جوی تا روز جمعه ادامه خواهد داشت، گفت: سامانه بارشی دیگری نیز از شنبه شب استان را تحت تأثیر قرار می‌دهد که جزئیات فعالیت آن در روزهای آینده اطلاع‌رسانی خواهد شد.