سعید قادری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به افزایش حوادث ناشی از گازگرفتگی به‌ویژه در فصل‌های سرد سال، رعایت دستورالعمل‌های ایمنی هنگام استفاده از وسایل گازسوز را ضروری دانست و از شهروندان خواست برای پیشگیری از حوادث احتمالی، نکات ایمنی را جدی بگیرند.

وی با تأکید بر لزوم بررسی دوره‌ای تجهیزات گازسوز اظهار کرد: بخاری، آبگرمکن و اجاق گاز باید به‌صورت منظم و توسط افراد متخصص مورد بازرسی قرار گیرند تا از سلامت دستگاه‌ها، اتصالات، شیلنگ‌ها و دودکش‌ها اطمینان حاصل شود.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمانشاه با اشاره به اهمیت عملکرد صحیح دودکش‌ها افزود: دودکش وسایل گازسوز باید استاندارد و به‌طور کامل متصل باشد و کلاهک مناسب داشته باشد. همچنین لازم است مسیر دودکش باز باشد تا گازهای حاصل از احتراق به‌درستی از محیط خارج شوند.

قادری استفاده از وسایل گازسوز در فضاهای بسته و فاقد تهویه مناسب را خطرناک دانست و تصریح کرد: وجود دریچه یا پنجره برای تأمین جریان هوا در محل استفاده از این وسایل ضروری است و شهروندان باید از به‌کارگیری تجهیزات فرسوده، دست‌ساز یا فاقد نشان استاندارد خودداری کنند.

وی سردرد، سرگیجه، حالت تهوع، خواب‌آلودگی و بی‌حالی را از جمله علائم احتمالی مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن برشمرد و گفت: در صورت بروز چنین نشانه‌هایی، افراد باید بلافاصله محل را ترک کنند، پنجره‌ها را برای ورود هوای تازه باز بگذارند و با مراکز امدادی تماس بگیرند.

قادری نصب هشداردهنده‌های نشت گاز و مونوکسیدکربن در منازل را اقدامی مؤثر در کاهش خطر حوادث عنوان کرد و افزود: استفاده از این تجهیزات می‌تواند در شناسایی به‌موقع خطر و جلوگیری از بروز حوادث جبران‌ناپذیر نقش داشته باشد.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمانشاه در پایان از شهروندان خواست با رعایت این توصیه‌های ایمنی از جان خود و اعضای خانواده محافظت کنند و در صورت بروز هرگونه حادثه، با سامانه ۱۲۵ تماس بگیرند.