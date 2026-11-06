احد وظیفه، رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی کشور، در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح آخرین وضعیت بارندگی‌ها در کشور اظهار کرد: وضعیت بارش‌ها از ابتدای سال آبی جاری تاکنون، در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، نامطلوب نبوده و میزان بارندگی‌ها عملکرد بسیار بهتری داشته است؛ به‌طوری که بارش‌های امسال حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد بیشتر از سال گذشته بوده است.

وی افزود: میزان بارش‌های کشور تا صبح روز سه‌شنبه (۱۲ آبان) به ۹.۵ میلی‌متر رسیده که حدود ۲۰ درصد کمتر از میانگین بلندمدت است. البته توزیع بارش‌ها در استان‌های مختلف یکنواخت نبوده و در حال حاضر حدود هشت استان کشور بارشی بیشتر از میانگین نرمال دریافت کرده‌اند.

گیلان و مازندران همچنان با کمبود بارش مواجه‌اند

رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی کشور با اشاره به استان‌های دارای بیشترین کمبود بارش بیان کرد: استان‌های گیلان و مازندران بیشترین میزان کاهش بارندگی را در میان استان‌های شمالی تجربه کرده‌اند؛ به‌طوری که میزان بارش در گیلان حدود ۶۵ میلی‌متر و در مازندران حدود ۴۰ میلی‌متر کمتر از میانگین نرمال بوده است.

وی ادامه داد: بیشتر استان‌های واقع در فلات مرکزی و شرق کشور نیز بارشی کمتر از میانگین نرمال دریافت کرده‌اند، اما در مجموع تاکنون حدود ۴ درصد از میانگین بارش سالانه کشور محقق شده است. بنابراین، هنوز برای قضاوت درباره وضعیت بارندگی‌های سال آبی جاری زود است.

وظیفه با بیان اینکه بخش عمده بارش‌های سالانه کشور در ماه‌های آینده دریافت می‌شود، تصریح کرد: در این مقطع از سال، به‌طور اقلیمی تنها حدود ۴ درصد از بارش سالانه کشور دریافت می‌شود و ۹۵ درصد باقی‌مانده باید در ادامه سال آبی محقق شود. بر همین اساس، نمی‌توان صرفاً با استناد به میزان بارندگی‌های فعلی درباره وضعیت بارش‌های امسال قضاوت کرد.

وی یادآور شد: مجموع بارش‌های سال آبی جاری تاکنون ۹.۵ میلی‌متر بوده، در حالی که میانگین بلندمدت برای این بازه زمانی حدود ۱۲ میلی‌متر است؛ بنابراین، میزان بارندگی‌ها حدود ۲ تا ۳ میلی‌متر کمتر از نرمال بوده که اختلاف قابل‌توجهی محسوب نمی‌شود.

فعالیت سامانه‌های بارشی هفته جاری کمبود بارش کشور را جبران می‌کند

رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی کشور بیان کرد: در مجموع، کشور نه به‌طور محسوسی از میانگین بارش‌ها عقب است و نه جلوتر از آن قرار دارد و تاکنون سال آبی نسبتاً خوبی را پشت سر گذاشته‌ایم. وضعیت بارندگی‌ها نیز در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته به‌مراتب بهتر بوده و افزایش ۷۰ تا ۸۰ درصدی را نشان می‌دهد.

وی با اشاره به پیش‌بینی بارش‌ها در اواخر هفته گفت: طی این هفته، بارندگی‌های مناسبی به‌ویژه در پهنه غربی کشور پیش‌بینی می‌شود و مناطق شمال غرب، غرب، سواحل شمالی، دامنه‌های البرز و بخش‌هایی از جنوب غرب کشور تحت تأثیر فعالیت سامانه‌های بارشی قرار خواهند گرفت.

وظیفه ادامه داد: با توجه به بارش‌های پیش‌بینی‌شده، احتمال می‌رود وضعیت بارندگی کشور از نظر ناهنجاری بارش به بالاتر از میانگین نرمال برسد. این شرایط به‌ویژه در استان‌های خوزستان، ایلام، کرمانشاه، لرستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد و بوشهر قابل‌توجه خواهد بود.

وی با اشاره به وضعیت بارندگی در استان‌های شمال غرب کشور بیان کرد: استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و کردستان نیز در شرایط مناسبی از نظر بارش قرار دارند و میزان بارندگی در این مناطق کمتر از میانگین نرمال نیست، بلکه تقریباً در محدوده نرمال و بالاتر از آن قرار دارد.

فلات مرکزی و شرق کشور درگیر کمبود بارش هستند

رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی کشور با اشاره به مناطق دارای بیشترین کمبود بارش افزود: عمده کمبود بارندگی‌ها مربوط به استان‌های واقع در فلات مرکزی کشور و همچنین دو استان گیلان و مازندران است. در مقابل، استان گلستان از نظر بارش وضعیت بالاتر از میانگین نرمال دارد و همین موضوع می‌تواند تا حد زیادی کمبود بارندگی در منطقه شمال کشور را جبران و ترمیم کند.

وی درباره تأثیر پدیده ال‌نینو بر وضعیت بارش‌های پاییز امسال یادآور شد: نمی‌توان هر بارندگی را به‌طور مستقیم به پدیده ال‌نینو نسبت داد یا در صورت تجربه یک فصل پربارش، این پدیده را تنها عامل بارندگی‌ها دانست. به‌طور کلی، در سال‌هایی که پدیده ال‌نینو رخ می‌دهد، به دلیل انتقال رطوبت از مناطق دریایی جنوب به سمت ایران، شرایط برای وقوع بارش‌های بیشتر فراهم می‌شود.

وظیفه تصریح کرد: پدیده ال‌نینو می‌تواند در بهبود وضعیت بارندگی کشور نقش داشته باشد.با این حال، تشخیص اینکه هر بارندگی مشخص ناشی از ال‌نینو بوده یا خیر، کار ساده‌ای نیست و نمی‌توان تمام بارش‌های کشور را مستقیماً به این پدیده نسبت داد.

وی گفت: ال‌نینو به معنای قطعی بودن بارش‌های مطلوب در ایران نیست و در برخی سال‌ها، حتی با وجود وقوع ال‌نینوی قوی در فصل پاییز، بارندگی‌ها چندان مناسب نبوده و کشور با خشکسالی نیز مواجه شده است.

پدیده ال‌نینو بارش‌های پاییزی ایران را تقویت می‌کند

رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی ادامه داد: آنچه در بررسی‌های اقلیمی مشاهده می‌شود، یک میانگین و گرایش آماری است؛ به این معنا که در سال‌های وقوع ال‌نینو، بارندگی‌ها در ایران، به‌ویژه در فصل پاییز، در اغلب موارد به سمت شرایط مطلوب‌تر گرایش داشته‌اند. امیدواریم پاییز امسال نیز از این الگو پیروی کند.

وی با اشاره به پیش‌بینی بارندگی‌های هفته جاری یادآور شد: طی امروز (۱۵ آبان)، بارش‌های مناسبی به‌ویژه در استان‌های واقع در دامنه‌های زاگرس و مناطق غربی کشور خواهیم داشت. همچنین استان‌های تهران، البرز، قزوین و سمنان، به‌خصوص مناطق شمالی این استان‌ها که در دامنه‌های البرز قرار دارند، بارندگی‌های خوبی را تجربه خواهند کرد.

وظیفه در پایان با اشاره به ورود سامانه بارشی جدید به کشور طی امروز (جمعه، ۱۵ آبان) خاطرنشان کرد: فعالیت این سامانه به دلیل افزایش ابرناکی و وقوع بارندگی، کاهش دما را نیز به دنبال خواهد داشت. در صورت تحقق بارش‌های پیش‌بینی‌شده، امیدواریم وضعیت پوشش برف کشور، به‌ویژه در مناطق زاگرس و البرز، نیز شرایط مطلوبی داشته باشد.