به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی‌نژاد بعدازظهر چهارشنبه در جلسه ستاد مدیریت بحران که به‌صورت وبیناری و با حضور وزیر راه و شهرسازی برگزار شد، با اشاره به اقدامات پیشگیرانه استان در آستانه فعالیت سامانه‌های بارشی اظهار کرد: به‌دنبال صدور هشدارهای جوی، آماده‌باش کامل به تمامی دستگاه‌های امدادی، شهرداری‌ها، فرمانداری‌ها و دستگاه‌های خدمات‌رسان استان ابلاغ شده است.

وی افزود: همچنین دستورالعمل جامع وظایف دستگاه‌های مختلف در حوزه پیشگیری و کنترل حوادث احتمالی تدوین و برای اجرا ارسال شده و جلسات ستاد مدیریت بحران در مرکز استان و تمامی شهرستان‌ها به‌صورت مستمر برگزار شده است.

استاندار اصفهان با اشاره به اجرای طرح‌های کاهش خطر بیان کرد: لایروبی نقاط مخاطره‌آمیز در بستر رودخانه‌ها، آزادسازی بخش قابل توجهی از تصرفات غیرمجاز در مسیر آبراه‌ها و ساماندهی مقاطع پرخطر رودخانه‌ها در دستور کار قرار گرفته و بخشی از این اقدامات به سرانجام رسیده است.

جمالی‌نژاد ادامه داد: در مناطقی از جمله غرب استان که بارندگی‌های سنگین‌تری را تجربه می‌کنند، حفر چاه‌های جذبی با هدف جمع‌آوری روان‌آب‌ها و بهره‌برداری بهینه از این منابع عملیاتی شده است.

وی با اشاره به راه‌اندازی سامانه هشدار سیلاب گفت: اطلاعیه‌های جوی به‌موقع در اختیار دستگاه‌های متولی قرار می‌گیرد و سازه‌های پرخطر و ناایمن نیز شناسایی شده‌اند که بخش قابل توجهی از آن‌ها پس از ابلاغ به دستگاه‌های اجرایی، بهسازی و رفع نقص شده است.

استاندار اصفهان افزود: در حال حاضر ۷۲ اکیپ پایش و نظارت در حریم و مسیر رودخانه‌های استان مستقر هستند و ایمنی طرح‌های آبخیزداری نیز به‌صورت میدانی مورد ارزیابی قرار گرفته است.

مطالبه اصفهان برای تقویت ناوگان راهداری و رفع نقاط حادثه‌خیز

جمالی‌نژاد با اشاره به رویکرد محله‌محوری در مدیریت بحران اظهار کرد: با توجه به تأکید بر فعال‌سازی ظرفیت‌های محلی در پیشگیری و مقابله با حوادث، اقدامات لازم در سطح مناطق دنبال شده و سایت‌های اسکان اضطراری نیز برای شرایط احتمالی آماده شده‌اند.

وی همچنین از توسعه پوشش بیمه خسارات حوادث در کانون‌های آسیب‌پذیر و پرخطر خبر داد و گفت: این اقدامات با هدف کاهش خسارات ناشی از حوادث طبیعی و افزایش تاب‌آوری مناطق در معرض خطر دنبال می‌شود.

استاندار اصفهان در ادامه، مطالبات استان از وزارت راه و شهرسازی را مطرح کرد و افزود: اصفهان به‌عنوان بارانداز و استان معین در فلات مرکزی ایران، در زمان وقوع بحران‌ها و بارش‌های سنگین، نقش پشتیبانی از استان‌های هم‌جوار را بر عهده دارد.

وی ادامه داد: جاده‌های منتهی به مناطق پربارش استان نیز شرایط سخت و کوهستانی دارند و به همین دلیل تجهیز و تقویت فوری ناوگان خودروهای سنگین راهداری در استان یک ضرورت جدی است.

جمالی‌نژاد با اشاره به تلفات جاده‌ای اخیر تأکید کرد: اختصاص فوری اعتبارات برای رفع نقاط حادثه‌خیز استان، از جمله محور قدیم قم - کاشان که در مدت اخیر تلفات قابل‌توجهی بر جای گذاشته، امری حیاتی است.

وی افزود: اصلاح و رفع خطر این نقطه پیچیدگی خاصی ندارد و لازم است موضوعات کارشناسی و فرآیندهای مربوط به ماده ۲۳ با سرعت بیشتری تعیین تکلیف شود.

استاندار اصفهان در پایان با اشاره به وضعیت ذخیره سد زاینده‌رود گفت: حجم ذخیره این سد در حال حاضر حدود ۱۶ درصد است و تنش خشکسالی همچنان در استان ادامه دارد.

وی تأکید کرد: اجرای طرح‌های پخش سیلاب، آبخیزداری و مهار آب برای تابستان پیش‌رو اهمیت حیاتی دارد و تکمیل لایروبی و ساماندهی مقاطع باقی‌مانده رودخانه‌ها نیز نیازمند تخصیص اعتبارات ویژه ملی است.

جمالی‌نژاد خاطرنشان کرد: تقویت زیرساخت‌های ارتباطی، تجهیز ناوگان راهداری و اجرای طرح‌های پیشگیرانه می‌تواند پایداری مسیرهای ارتباطی و ایمنی سرزمینی اصفهان و استان‌های هم‌جوار را در برابر مخاطرات طبیعی افزایش دهد.