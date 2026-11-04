به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا قاری‌قرآن عصر چهارشنبه در نشست تخصصی بررسی مسائل و مشکلات شهرداری‌های بالای ۵۰ هزار نفر استان اصفهان، اظهار کرد: مدیریت شهری باید با نگاهی آینده‌نگر، برای پایداری زیرساخت‌ها، تأمین نیازهای شهرها و مقابله با شرایط بحرانی برنامه‌ریزی کند.

وی با اشاره به اهمیت تعامل و هم‌افزایی میان شهرداری‌های استان افزود: موضوعات و پیشنهادهایی که در نشست‌های مشترک شهرداران مطرح می‌شود، باید پس از بررسی کارشناسی و جمع‌بندی دقیق، به برنامه‌های اجرایی و راهکارهای عملیاتی تبدیل شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان با بیان اینکه مسئولیت‌های مدیریتی فرصتی برای ایجاد تغییرات ماندگار است، گفت: باید از این فرصت برای رفع مشکلات، تقویت همکاری‌ها و پیشبرد امور شهرها استفاده شود.

وی همچنین بر ضرورت ایجاد سازوکاری مشخص برای حمایت حقوقی از شهرداران تأکید کرد و افزود: سازمان همیاری شهرداری‌های استان می‌تواند با راه‌اندازی مجموعه‌ای تخصصی، پیگیری مسائل و پرونده‌های حقوقی مرتبط با مدیریت شهری را بر عهده بگیرد تا شهرداران از مشاوره و حمایت کارشناسان متخصص بهره‌مند شوند.

شهرداری‌ها باید برای سناریوهای مختلف بحران آماده باشند

قاری‌قرآن با اشاره به تحولات منطقه‌ای و احتمال وقوع بحران‌های مختلف، اظهار کرد: شهرداری‌ها به دلیل حضور مستمر در شهرها، ارتباط نزدیک با مردم و نقش مستقیم در ارائه خدمات عمومی، از ارکان اصلی مدیریت بحران به شمار می‌روند.

وی افزود: ضروری است شهرداری‌ها برای سناریوهای مختلف، از تأمین منابع مورد نیاز تا تداوم خدمات شهری در شرایط اضطراری، برنامه‌های عملیاتی مشخص داشته باشند و آمادگی خود را برای مواجهه با شرایط بحرانی تقویت کنند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان با تأکید بر اینکه مسئله آب باید در کانون برنامه‌ریزی‌های آینده قرار گیرد، گفت: آب دیگر تنها یک موضوع اجرایی و مرتبط با خدمات شهری نیست، بلکه به یکی از مهم‌ترین چالش‌ها و اولویت‌های راهبردی استان و کشور تبدیل شده است.

وی ادامه داد: شهرداری‌ها باید از نگاه‌های کوتاه‌مدت و روزمره فاصله بگیرند و برای تأمین پایدار آب، حفاظت از منابع موجود و صیانت از زیرساخت‌های حیاتی شهرها، برنامه‌ریزی بلندمدت و منسجم داشته باشند.

پساب باید جایگزین بخشی از برداشت از منابع زیرزمینی شود

قاری‌قرآن استفاده از پساب تصفیه‌شده را یکی از ظرفیت‌های مهم مدیریت شهری دانست و اظهار کرد: شهرداری‌ها باید در شیوه تأمین آب فضای سبز بازنگری کنند و به‌تدریج وابستگی خود به منابع آب زیرزمینی و چاه‌ها را کاهش دهند.

وی افزود: استفاده از پساب تصفیه‌شده باید به یکی از اولویت‌های اصلی برای تأمین آب مورد نیاز فضای سبز شهری تبدیل شود و ظرفیت‌های موجود در این بخش به‌صورت جدی مورد استفاده قرار گیرد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان خواستار تهیه گزارشی جامع از وضعیت تولید و مصرف پساب در شهرهای استان شد و گفت: اطلاعات مربوط به میزان تولید، مصرف، قراردادهای منعقدشده و سهم بهره‌گیری از پساب در هر شهر باید به‌صورت دقیق جمع‌آوری شود تا تصویر روشنی از وضعیت موجود و نیازهای آینده به دست آید.

وی ادامه داد: شناسایی ظرفیت‌ها و نیازهای هر شهر می‌تواند به تعیین اولویت‌های اجرایی و اتخاذ تصمیم‌های مؤثر برای رفع موانع مالی و اجرایی توسعه استفاده از پساب کمک کند.

قاری‌قرآن همچنین با اشاره به تشکیل صندوقی برای پشتیبانی مالی از طرح‌های زیرساختی و پروژه‌های مرتبط با مدیریت منابع آب، اظهار کرد: شهرداری‌ها باید طرح‌های اولویت‌دار خود را شناسایی و با ارائه برنامه‌های مشخص، از ظرفیت این صندوق برای تأمین مالی پروژه‌های مرتبط با پساب و مدیریت آب استفاده کنند.

وی در ادامه بر ضرورت ایجاد ساختاری کارشناسی برای بررسی مسائل مشترک شهرداری‌ها تأکید کرد و افزود: چالش‌های مشترک باید پیش از طرح در جلسات مدیریتی، در کارگروه‌های تخصصی بررسی و دسته‌بندی شوند تا پس از انجام مطالعات کارشناسی، پیشنهادهایی روشن و قابل پیگیری ارائه شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان گفت: ارتقای توان حقوقی و فنی شهرداری‌ها، تعامل با دستگاه‌های نظارتی، بررسی قوانین و مقررات و پیگیری موضوعاتی مانند درآمدهای پایدار و ماده ۱۰۰، نیازمند یک ساختار کارشناسی منسجم و فعال است.

وی همچنین تأمین مسکن کارکنان شهرداری‌ها را از دیگر موضوعات قابل پیگیری دانست و اظهار کرد: استفاده از ظرفیت تعاونی‌های مسکن و بررسی امکان تأمین زمین مناسب می‌تواند در رفع بخشی از مسائل معیشتی و رفاهی کارکنان مدیریت شهری مؤثر باشد.

قاری‌قرآن در پایان تأکید کرد: تصمیماتی که امروز در حوزه مدیریت آب، توسعه زیرساخت‌ها، حفاظت از محیط زیست و ارائه خدمات شهری اتخاذ می‌شود، آثار تعیین‌کننده‌ای در آینده شهرها خواهد داشت و شهرداری‌ها باید با برنامه‌ریزی منسجم، تقویت همکاری‌های بین‌بخشی و استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود، مسیر توسعه پایدار و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان را دنبال کنند.