به گزارش خبرنگار مهر، نرگس دستیار عصر چهارشنبه با قدردانی از تلاش و همراهی مدیران، همکاران فرهنگی و دستگاه‌های اجرایی در پشتیبانی از اردوهای راهیان نور، اظهار کرد:دانش‌آموزان سرمایه‌های ارزشمند و پشتوانه آینده انقلاب اسلامی هستند

مدیر کل آموزش و پرورش استان گیلان با تاکید بر تربیت فکری، فرهنگی و اعتقادی این نسل گفت: اردوهای راهیان نور بستری مؤثر برای آشنایی دانش‌آموزان با فرهنگ ایثار، شهادت، مقاومت و ازخودگذشتگی است.

وی با بیان اینکه راهیان نور بستری برای انتقال ارزش‌های دفاع مقدس به دانش‌آموزان است،افزود: می‌توان از این اردوها به‌عنوان فرصتی مهم در مسیر جهاد تبیین و انتقال صحیح واقعیت‌های تاریخی به نسل جدید بهره گرفت.

دستیار با اشاره بر ضرورت همکاری مجموعه‌های فرهنگی و دستگاه‌های اجرایی استان با آموزش و پرورش گفت: با فراهم سازی امکانات و پشتیبانی مناسب، دانش‌آموزان می‌توانند تجربه‌ای ارزشمند، اثرگذار و به‌یادماندنی از این سفر معنوی داشته باشند.

وی تصریح کرد:این تجربه، افزون بر آشنایی دانش‌آموزان با حماسه آفرینی شهدا، در شکل‌گیری هویت انقلابی، تقویت روحیه مسئولیت پذیری و تعمیق باورهای دینی و ملی آنان نیز تأثیرگذار خواهد بود.