محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در واکنش به بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر اینکه امید بستن به تغییر رفتار نظام سلطه از طریق جابه‌جایی‌های حزبی و جناحی یا امتیاز دادن به آمریکا اشتباه است، تأکید کرد: جابه‌جایی جناح‌های سیاسی در آمریکا تأثیر اساسی بر سیاست‌های سلطه‌طلبانه این کشور ندارد و جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها در رویکرد خصمانه خود نسبت به ملت ایران تفاوتی با یکدیگر ندارند.

وی با اشاره به سابقه اقدامات خصمانه احزاب و دولت‌های مختلف آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: جناح‌های سیاسی مختلفی که تاکنون در آمریکا بر سر کار آمده‌اند، در هر شرایطی جز فتنه‌گری و اقدامات خصمانه علیه انقلاب، نظام و ملت ایران رفتار دیگری نداشته‌اند.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی افزود: اگر به اتفاقاتی که در دوران حاکمیت دموکرات‌ها رخ داده است نگاه کنیم، شاهد تجاوزها و اقدامات مختلفی بوده‌ایم؛ از جمله سرنگونی هواپیمای مسافربری ایران، حمله نظامی و تجاوز به طبس و همچنین ماجرای لانه جاسوسی. حتی برجام نیز در دوره‌ای به نتیجه رسید که دموکرات‌ها در آمریکا بر سر کار بودند. ما به آن‌ها اعتماد کردیم، اما در نهایت آمریکا به تعهدات خود پایبند نماند و ما متحمل ضرر نیز شدیم.

جوکار با بیان اینکه اساس نظام سلطه بر سلطه‌گری و تحمیل اراده خود بر ملت‌ها استوار است، تصریح کرد: نظام استکباری جز زبان زور نمی‌فهمد. اساساً ارکان نظام سلطه بر این مبنا شکل گرفته است که بر ملت‌ها حاکم شود و هر کاری را که می‌خواهد با آن‌ها انجام دهد. آن‌ها ظلم، تجاوز و ترور را حق خود می‌دانند و برای خود در این زمینه محدودیتی قائل نیستند.

وی ادامه داد: اگر از پایان جنگ جهانی دوم تاکنون را بررسی کنیم، می‌بینیم که میلیون‌ها نفر در نتیجه تجاوزها و حملات نظامی آمریکا در نقاط مختلف جهان کشته شده‌اند. این مسئله ناشی از همان خوی سلطه‌طلبانه‌ای است که در نظام سلطه وجود دارد.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها با اشاره به اینکه تغییر جناح‌های سیاسی در آمریکا به معنای تغییر سیاست‌های کلان این کشور نیست، گفت: سیاست‌گذاری‌ها در اندیشکده‌های راهبردی آمریکا صورت می‌گیرد و مقامات و روسای جمهور این کشور نیز خود را مجری این سیاست‌ها می‌دانند. از این رو، نمی‌توان به تغییر دولت‌ها یا جابه‌جایی جناح‌های سیاسی در آمریکا به‌عنوان عاملی برای تغییر رویکرد این کشور در قبال ایران امید بست.

جوکار با انتقاد از نگاه برخی جریان‌ها در داخل کشور به تحولات سیاسی آمریکا خاطرنشان کرد: به هیچ عنوان قابل قبول نیست که برخی تصور کنند با روی کار آمدن دموکرات‌ها، تغییر ترکیب مجلس سنا یا مجلس نمایندگان آمریکا و تحولات سیاسی آن کشور، شرایط برای مذاکره و امتیازدهی فراهم شده است و ما باید دوباره به این مسیر دل ببندیم.

وی تأکید کرد: مذاکره با آمریکا، در هر شرایط و با هر جناحی که در این کشور حاکم باشد، نمی‌تواند مبنای اعتماد قرار گیرد. تجربه نشان داده است که آمریکایی‌ها به هیچ عنوان پایبندی لازم را به مذاکرات و توافقات ندارند و تجربه مواجهه با دولت‌های دموکرات و جمهوری‌خواه نیز نشان می‌دهد که در سیاست‌های خصمانه آمریکا علیه ملت ایران تفاوت اساسی وجود ندارد.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه راه مقابله با زیاده‌خواهی‌های آمریکا، قوی شدن و اتکا به ظرفیت‌های داخلی است، اظهار کرد: آمریکا تنها زبان زور و قدرت را می‌فهمد و راهی جز قوی شدن و اتکا به داشته‌های خودمان نداریم. پیشرفت کشور است که می‌تواند زمینه مقابله با زیاده‌خواهی‌های آمریکا را فراهم کند.

جوکار با اشاره به جنگ ۱۲روزه و جنگ رمضان بیان کرد: همان‌طور که در دو جنگ اخیر شاهد بودیم، اگر توانمندی‌های داخلی و فناوری‌های علمی لازم برای ساخت موشک‌ها و پهپادها را در اختیار نداشتیم، قطعاً شرایط متفاوتی رقم می‌خورد. در سایه همین توانمندی‌ها، تدابیر اتخاذشده، شجاعت رزمندگان و حضور ملت در صحنه بود که توانستیم در برابر آمریکا ایستادگی کنیم و دستاوردهای بزرگی به دست آوریم.

وی با تأکید بر ضرورت حفظ دستاوردهای کشور افزود: این دستاوردها و پیروزی‌ها بسیار مهم هستند و نباید آن‌ها را از دست بدهیم. ما امروز در جایگاهی قرار داریم که می‌توانیم آمریکا را تنبیه کنیم. باید محکم بایستیم و بر توانمندی‌های خود تکیه کنیم.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها تاکید کرد: حتی اگر لازم باشد، باید در بخش دکترین دفاعی و دکترین هسته‌ای خود نیز، البته با اجازه فرمانده معظم کل قوا، تجدیدنظر کنیم.

وی اظهار کرد: همان‌طور که در فرمان اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی برای نیروهای مسلح تأکید شده است، پاسخ ما به هر گونه تجاوز و اقدام خصمانه دشمن باید فوری، با اثرگذاری بالا و بدون محدودیت جغرافیایی باشد. ما امروز باید از این مسیر حمایت کنیم و با اتکا به قدرت و توان داخلی، مسیر پیشرفت و اقتدار کشور را ادامه دهیم. قدر مسلم، پیروزی از آن ملت ایران خواهد بود.