به گزارش خبرنگار مهر، محمد سالاری، عصر چهارشنبه در جلسه پیگیری وضعیت نشت فاضلاب مناطقی از شهر کرمان که با احضار مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب کرمان، شهردار و پیمانکار پروژه شبکه فاضلاب و مدیریت محیط زیست استان برگزار شد با اشاره به مشکلات ایجاد شده برای ساکنان مجتمع‌های مسکونی غرب کرمان اظهار کرد: با توجه به وظایف سازمانی این سه مرجع و تأخیر در اجرای این پروژه و تبعات ناشی از تداوم وضعیت موجود، شهرداری، شرکت آب و فاضلاب و پیمانکار پروژه، مسئول پیگیری و اقدام مؤثر برای تخلیه فاضلاب مجتمع‌های درگیر و جلوگیری از استمرار مشکلات موجود تا اجرا و اتصال این مناطق به شبکه هستند.

وی افزود: شرکت پیمانکار مکلف است برنامه زمان‌بندی منطقی، مشخص و قابل اجرا برای پیشبرد پروژه را تا ۶ روز آتی تهیه و پس از تأیید شرکت آب و فاضلاب، به شهرداری منطقه ارائه کند و شهرداری نیز موظف است پس از دریافت برنامه تأیید شده، حداکثر ظرف مدت ٧ روز نسبت به صدور مجوزهای لازم با اعلام جزئیات اجرایی اقدام کند.

معاون حفظ حقوق عامه دادستان کرمان با تأکید بر ضرورت پاسخ‌گویی دستگاه‌های مسئول تصریح کرد: در صورت بروز هرگونه تعلل در اجرای این فرایند، مدیریت محیط زیست مکلف است موضوع را از حیث مسئولیت‌های قانونی دستگاه‌های ذی‌ربط بررسی و با تشکیل پرونده مراتب را برای رسیدگی قانونی به دادستانی اعلام کند.

سالاری، خاطر نشان کرد: استمرار وضعیت فاضلاب در مجتمع‌های مسکونی، علاوه بر ایجاد مشکلات زیست‌محیطی، بهداشت، سلامت عمومی و حقوق شهروندان را در معرض مخاطره قرار دهد، لذا دستگاه‌های مسئول و مجری پروژه باید با اقدام به‌موقع و هماهنگی مؤثر، از تداوم شرایط موجود جلوگیری کنند و اجرای تکالیف قانونی خود را به تأخیر نیندازند.