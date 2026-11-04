به گزارش خبرنگار مهر، فریدون همتی عصر چهارشنبه در جلسه‌ای با حضور معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی و مدیران زیرمجموعه این وزارتخانه، اظهار کرد:موضوع تسریع در تکمیل ایستگاه‌های پمپاژ و احداث کانال‌های آبرسانی به اراضی کشاورزی شهرستان‌های سیروان، هلیلان، ملکشاهی، چوار و ایوان مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: در این نشست با اختصاص ۵۵۰ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای این طرح‌ها موافقت شد که از این میزان، ۳۰۰ میلیارد تومان برای تکمیل شبکه‌های سامانه گرمسیری و ۲۵۰ میلیارد تومان برای تکمیل ایستگاه‌های پمپاژ و احداث کانال‌های آبرسانی در شهرستان‌های یادشده در نظر گرفته شده است.

نماینده مردم ایلام در مجلس با اشاره به آثار اجرای این پروژه‌ها تصریح کرد: با تکمیل این طرح‌ها، چند هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان تحت پوشش شبکه آبیاری قرار می‌گیرد و زمینه بهره‌مندی کشاورزان از منابع پایدار آب فراهم خواهد شد.