گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد کولیوند عصر چهارشنبه در نشست شورای سازمان همیاری شهرداری‌های استان سمنان به میزبانی گرمسار، با اشاره به انباشت برخی طرح‌های نیمه‌تمام شهری از سال‌های گذشته اظهار کرد: طولانی شدن روند اجرای این طرح‌ها، علاوه بر افزایش هزینه‌ها، زمینه‌ساز بلاتکلیفی و نارضایتی شهروندان شده است و باید برای تعیین تکلیف آنها تصمیم‌های اجرایی و عملیاتی اتخاذ شود.

وی با اشاره به یک طرح اقتصادی بلاتکلیف در مسیر سرخه به گرمسار افزود: این مجموعه حدود ۱۵ سال است که تعیین تکلیف نشده و ارزش مالی آن با منابع مورد نیاز ۱۵ شهرداری برابری می‌کند. بر همین اساس، ضروری است دستگاه‌های مرتبط با تعامل و رفع اختلاف نظرها درباره قیمت‌گذاری، زمین و سرمایه‌گذاری، مسیر احیای این ظرفیت اقتصادی را هموار کنند.

استاندار سمنان با بیان اینکه سرمایه‌گذاری های سازمان همیاری شهرداری‌ها نباید به چند شهرستان محدود شود، تصریح کرد: ظرفیت‌ها، نیازها و میزان برخورداری مناطق مختلف استان باید در تصمیم‌گیری ها مورد توجه قرار گیرد تا هیچ شهرستانی خود را خارج از چرخه توسعه احساس نکند.

کولیوند با اشاره به تفاوت اولویت‌های توسعه‌ای شهرستان‌ها بیان کرد: نمی‌توان برای همه مناطق نسخه یکسانی در نظر گرفت؛ چراکه برخی شهرستان‌ها در مقاطع زمانی مشخص به اعتبارات و توجه بیشتری نیاز دارند و تصمیم‌گیری ها باید بر اساس نیازهای واقعی، ظرفیت‌های اقتصادی و عقب ماندگی‌های هر منطقه انجام شود.

وی محدودیت اعتبارات دولتی را یکی از موانع اجرای طرح‌های عمرانی عنوان کرد و افزود: با وجود تنگناهای مالی، پیگیری مسائل اساسی استان در بخش‌های آب، راه، عدالت اجتماعی، انرژی خورشیدی و مسکن دنبال شده و تکمیل طرح‌های ضروری همچنان در اولویت مدیریت استان قرار دارد.

استاندار سمنان با اشاره به احتمال بروز محدودیت در تامین گاز طی ماه‌های پیش رو خاطرنشان کرد: پیش‌بینی ناترازی گاز در برخی استان‌ها از نیمه آذرماه، ضرورت مدیریت مصرف و آمادگی دستگاه‌های خدمات رسان را افزایش داده است و مجموعه‌های اجرایی باید با هماهنگی و مسئولیت پذیری برای مدیریت شرایط احتمالی آماده باشند.