فتح‌الله اسکندری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در زمان جنگ تحمیلی، توزیع کالاهای کوپنی، نفت و محصولات کشاورزی بر عهده این سازمان بود و امروز خدماتی مانند خرید تضمینی گندم، خرید دانه‌های کلزا، توزیع مواد سوختی و گازوئیل، توزیع آرد روستایی، دریافت اعتبارات، تجهیز انبارهای روستایی و روستا بازارها ارائه می‌شود.

وی افزود: امسال بیش از ۹۱ هزار تن گندم به صورت تضمینی خریداری شده و خرید دانه‌های کلزا نیز از مرز ۱۰ هزار تن گذشته است.

مدیرکل تعاون روستایی ایلام تصریح کرد: این سازمان بیش از ۲۴۹ شرکت در حوزه روستایی، زنان، کشاورزی و تولید دارد و ۱۰ اتحادیه شهرستانی نیز زیرمجموعه آن فعالیت می‌کنند.

اسکندری خاطرنشان کرد: یکی از خدمات مهم این سازمان در حوزه آرد روستایی ارائه می‌شود و تلاش می‌شود با هماهنگی دستگاه‌های مرتبط، نیاز روستاییان در این بخش تأمین شود.