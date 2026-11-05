احد وظیفه، رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی کشور، در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره پیش‌بینی وضعیت بارش‌ها و توصیه به کشاورزان اظهار کرد: با توجه به شرایط بارندگی در اوایل فصل پاییز، زمان کشت در اغلب مناطق کشور، با حدود دو هفته اختلاف زمانی، مطلوب ارزیابی می‌شود.

وی افزود: به نظر می‌رسد بیشتر کشاورزان در مناطق شمال غرب کشور، به‌ویژه کشاورزان دیم‌کار، تاکنون کشت گندم را انجام داده باشند و با توجه به شرایط پیش‌بینی‌شده، امیدواریم سال زراعی خوبی پیش رو داشته باشیم.

رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی کشور با تأکید بر احتمالی بودن پیش‌بینی‌های فصلی تصریح کرد: پیش‌بینی‌های مطرح‌شده به معنای قطعیت پیش‌بینی‌ها نیست، زیرا در پیش‌بینی‌های فصلی نمی‌توان با قطعیت درباره شرایط جوی اظهارنظر کرد و آنچه ارائه می‌شود، بیشتر بیانگر احتمالات و سناریوهای پیش رو است.

وی ادامه داد: با احتمال نسبتاً بالا، پاییز خوبی از نظر بارندگی در کشور خواهیم داشت. درباره زمستان نیز می‌توان با احتمال بیشتری شرایط مطلوبی را پیش‌بینی کرد، اما پیش‌بینی وضعیت بهار از هم‌اکنون دشوار است و برای اظهارنظر دقیق درباره آن باید منتظر ماند.

وظیفه افزود: با این حال، مدل‌های پیش‌بینی فصلی برای زمستان و بهار نیز از هم‌اکنون شرایط نسبتاً مطلوبی را نشان می‌دهند، هرچند بیشترین احتمال وقوع بارش‌های مناسب مربوط به نیمه دوم پاییز است.

وی در پایان با اشاره به بارندگی‌های پیش رو خاطرنشان کرد: امیدواریم از روز جمعه (۱۵ آبان)، بارش‌های مناسبی در مناطق غربی کشور آغاز شود. در واقع، برای هفته جاری شرایط بسیار خوبی از نظر بارندگی پیش‌بینی می‌شود و امیدواریم این روند در هفته‌های آینده نیز تداوم داشته باشد تا شرایط مطلوب‌تری برای کشور رقم بخورد.