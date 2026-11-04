به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از عرب نیوز، شهباز شریف نخست وزیر پاکستان امروز چهارشنبه اعلام کرد که در جریان مذاکرات سطح بالا در تهران در ماه گذشته، موضوع یک توافق دفاعی سه‌ جانبه میان پاکستان، عربستان سعودی و ترکیه، در کنار تلاش‌ هایی برای کاهش تنش‌ ها در خاورمیانه (غرب آسیا) و تقویت همکاری‌ های منطقه‌ای، مورد بحث قرار گرفت.

نخست وزیر پاکستان در سخنانی گفت: در آنجا گفتگوهای بسیار مثبتی انجام شد؛ نه تنها در خصوص کاهش تنش‌ ها در منطقه، بلکه پیرامون توافق سه‌ جانبه ما میان ترکیه، پاکستان و عربستان سعودی. در همین راستا، در تهران نیز گفتگوهایی در فضایی بسیار مثبت انجام شد که به بررسی چگونگی تقویت همکاری‌ های متقابل در منطقه اختصاص داشت.

این خبر پس از دیدار ۲۶ اکتبر میان مقامات ارشد ایران و ۳ کشور مذکور که در ماه اوت «پیمان دفاعی مکه» را امضا کرده بودند، منتشر شد.