به گزارش خبرنگار مهر، حسین سیمایی صراف بعدازظهر چهارشنبه در جریان سفر به قم در گفتگو با خبرنگاران با ابراز خرسندی از حضور در مجموعه دانشگاه قم، شرکت در جشنواره قرآن و عترت را هدف محوری سفر خود عنوان کرد.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در جریان این سفر اظهار کرد: جشنواره قرآن و عترت با حضور بیش از ۵۰۰ نفر برگزار می‌شود و حضور در این رویداد قرآنی، محور اصلی سفر به دانشگاه قم است.

وی افزود: در کنار شرکت در این جشنواره، بازدید از بخش‌های مختلف دانشگاه، افتتاح طرح‌های عمرانی و دیدار با استادان و دانشجویان دانشگاه قم نیز در برنامه‌های این سفر قرار دارد.

سیمایی صراف ادامه داد: در بخش دیگری از برنامه‌های سفر، دیدار با بزرگان حوزه، مراجع عظام تقلید، استادان و مدرسان حوزه علمیه نیز پیش‌بینی شده است.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در ارزیابی جایگاه دانشگاه قم در نظام آموزش عالی کشور، برخورداری این دانشگاه از توان علمی مطلوب را مورد توجه قرار داد و اظهار کرد: دانشگاه قم از ابعاد گوناگون در شمار بهترین دانشگاه‌های کشور قرار دارد و از سطح علمی بسیار خوبی برخوردار است.

وی همچنین با اشاره به زیرساخت‌ها و خدمات فراهم‌شده برای دانشجویان، امکانات رفاهی دانشگاه قم را از نقاط قوت این مجموعه دانشگاهی برشمرد و افزود: خدمات و تسهیلات رفاهی ارائه‌شده در این دانشگاه، در مقایسه با بسیاری از دانشگاه‌های کشور کم‌نظیر است.

سیمایی صراف با تأکید بر شرایط تحصیل در محیط دانشگاه قم گفت: این دانشگاه برای دانشجویانی که ترجیح می‌دهند در فضای آموزشی تفکیک‌شده تحصیل کنند، گزینه بسیار مناسبی به شمار می‌رود.

وی خاطرنشان کرد: امکانات و شرایط لازم برای تحصیل دانشجویان دختر و پسر به‌خوبی در دانشگاه قم فراهم شده است و این مجموعه از ظرفیت‌های مناسبی در زمینه خدمات رفاهی و فراهم‌سازی محیط تحصیل برخوردار است.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در ادامه با حضور در برنامه‌های پیش‌بینی‌شده، بازدید از طرح‌های دانشگاهی و دیدار با جامعه دانشگاهی و حوزوی را در دستور کار سفر خود به قم دارد.