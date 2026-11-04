به گزارش خبرنگار مهر، علی باقری در عصر چهارشنبه در جلسه قرارگاه پشتیبانی راهیان نور بسیج دانش‌آموزی استان گیلان، با بیان اینکه اردوهای راهیان نور دانش‌آموزی فرصت آشنایی نسل نوجوان با تاریخ انقلاب اسلامی است، اظهار کرد:همراهی و هماهنگی مجموعه‌های اجرایی و فرهنگی را برای تحقق اهداف این اردوها ضروری است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری گیلان با اشاره به ظرفیت‌های موجود در استان، افزود: بهره‌گیری از توان دستگاه‌های اجرایی برای برگزاری هرچه بهتر برنامه‌های راهیان نور دانش‌آموزی لازم است.

وی با بیان اینکه برگزاری مطلوب این اردوها به هم‌افزایی و مشارکت همه بخش‌ها نیاز دارد، خواستار حضور فعال دستگاه‌های اجرایی در پشتیبانی از کاروان‌های دانش‌آموزی شد.

باقری تأمین امکانات و رفع نیازهای کاروان‌ها را از زمینه‌های ضروری برای اجرای مناسب این برنامه عنوان کرد و گفت دستگاه‌ها باید متناسب با مسئولیت و ظرفیت خود در این مسیر مشارکت کنند.

وی تأکید کرد: با همکاری و پشتیبانی مجموعه‌های اجرایی و فرهنگی می‌توان زمینه برگزاری اردوهایی منسجم و اثربخش، در شأن دانش‌آموزان استان، فراهم کرد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری گیلان با اشاره به اینکه اردوهای راهیان نور دانش‌آموزی فرصتی مهم برای آشنایی نسل نوجوان با تاریخ انقلاب اسلامی است ، گفت:دستگاه‌های اجرایی برای پشتیبانی از اردوهای راهیان نور دانش‌آموزی پای کار باشند.