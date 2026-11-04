به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد نیک فطرت عصر چهارشنبه در قرارگاه پشتیبانی راهیان نور بسیج دانش آموزی استان گیلان با اشاره به اهمیت فرهنگی و تربیتی این اردوها اظهار کرد: راهیان نور فرصتی ارزشمند برای انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل نوجوان است.

معاون اجرایی سپاه قدس گیلان افزود: حضور دانش‌آموزان در مناطق عملیاتی دفاع مقدس، زمینه آشنایی نزدیک آنان با تاریخ انقلاب اسلامی و رشادت‌ها، دلاوری‌ها و ازخودگذشتگی رزمندگان و شهدای والامقام را فراهم می‌کند.

وی با بیان اینکه این اردوها می‌تواند در تقویت هویت ملی و انقلابی، روحیه مسئولیت پذیری و بصیرت نسل جوان نقش موثری داشته باشد، گفت: برنامه‌ریزی های لازم برای اعزام سه‌هزار دانش‌آموز استان انجام شده است.

سرهنگ نیک فطرت با اشاره به زمان‌بندی اعزام ها گفت:روند اعزام از ۱۴ آبان‌ماه آغاز می‌شود و دانش‌آموزان دختر از ۱۹ آبان تا ۳ آذر و دانش‌آموزان پسر از ۸ تا ۲۸ آذرماه به مناطق عملیاتی اعزام خواهند شد.

وی تصریح کرد:در هر مرحله چهار کاروان اعزام می‌شوند و هر کاروان شامل ۴۰۰ دانش‌آموز خواهد بود. مدت اردو پنج روز در نظر گرفته شده که دو روز و نیم آن به مسیر رفت‌وبرگشت و دو روز و نیم دیگر به حضور و اسکان در مناطق عملیاتی اختصاص دارد.