به گزارش خبرگزاری مهر، سید محسن صادقی، استاندار زنجان، از عملیات بهسازی و تعریض مسیر ارتباطی زنجان – بیجار بازدید کرد و در جریان آخرین وضعیت پیشرفت این طرح قرار گرفت.

بخش اول تعریض مسیر زنجان به بیجار که ۷۶ کیلومتر آن در محدوده استان زنجان واقع است، به طول ۳۵ کیلومتر حدفاصل شهر زنجان تا شهر زرین‌آباد، به بهره‌برداری رسیده است.

تعریض و بهسازی قطعه دوم طرح به طول ۱۵ کیلومتر و قطعه سوم به طول حدود ۱۲ کیلومتر نیز در دست اجراست.

چهاربانده کردن محور زنجان – بیجار اهمیت زیادی دارد؛ این مسیر یکی از پرترافیک‌ترین راه‌های استان زنجان است که با بهره‌برداری از آن، علاوه بر تسهیل در تردد، کاهش سوانح جاده‌ای و افزایش ایمنی محقق می‌شود.