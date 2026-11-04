به گزارش خبرگزاری مهر، در پی شکست سخت هم حزبی های جمهوری‌خواه ترامپ در انتخابات میان دوره ای کنگره این کشور، کاخ سفید واکنش نشان داد.

کاخ سفید با انتشار پیامی در رسانه اجتماعی ایکس در این خصوص نوشت: ترامپ هنوز رئیس جمهور شماست!

نتایج منتشر شده از انتخابات آمریکا حاکی از پیشتازی قاطع دموکرات ها در هر ۲ مجلس سنا و نمایندگان این کشور است.

در حال حاضر اکثریت مجلس سنای آمریکا با پیروزی های تاریخی دموکرات ها در ایالت های مهم این کشور به دست این جریان افتاده است.

آخرین نتایج اولیه انتخابات کنگره آمریکا بنابر اعلام شبکه ان‌بی‌سی:

مجلس نمایندگان: دموکرات‌ها ۲۳۱ کرسی جمهوری‌خواهان ۱۴۴ کرسی



سنا: دموکرات‌ها ۵۴ کرسی جمهوری‌خواهان ۴۴ کرسی