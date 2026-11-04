https://mehrnews.com/x3dwHY ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۴۴ کد مطلب 7000579 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۴۴ وداع با شکوه زابلی ها با لاله پرپر حادثه تروریستی سراوان زابل- مردم شهر زابل شهید حادثه تروریستی سراوان، ستواندوم حجت وفا کرده را تشییع و به خاک سپردند. دریافت 32 MB کد مطلب 7000579 کپی شد مطالب مرتبط چهار گوشه سیستانوبلوچستان زیر پرچم ایران؛ از هامون تا مکران زابل پس از هفت ماه چشمانتظاری بارانی شد درخشش دیار رستم در ۱۳ آبان ۱۴۰۵ حمایت پدافند غیرعامل کشور از طرحهای راهبردی توسعه سیستانوبلوچستان زابل در قاب حضور انبوه مردم؛ راهپیمایی ۱۳ آبان با حال و هوای حماسی گروگان کمتر از یک هفته در سیب و سوران آزاد شد سراوان در صدر معدل کتبی امتحانات نهایی سیستانوبلوچستان ایستاد برخورد وانت با تریلی در محور نیکشهر-ایرانشهر ۲ فوتی برجا گذاشت پلمب دو کارگاه قنادی در شهرستان دلگان برچسبها شهرستان زابل مراسم تشییع تشییع شهدا سیستان و بلوچستان تروریسم
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