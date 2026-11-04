به گزارش خبرگزاری مهر، «الیزابت وارن» (Elizabeth Warren) سناتور ارشد دموکرات از ایالت ماساچوست آمریکا با انتشار پیامی در رسانه اجتماعی ایکس در واکنش به شکست سخت هم حزبی های جمهوری‌خواه ترامپ در انتخابات میان دوره ای کنگره این کشور، نوشت: یادآوری، دونالد ترامپ فاسدترین رئیس‌جمهور در تاریخ آمریکا است.

سناتور ارشد دموکرات از ایالت ماساچوست آمریکا روز گذشته نیز تصریح کرده بود: فراموش نکنید،: جنگ دونالد ترامپ با ایران باعث شده است قیمت بنزین برای شما (مردم آمریکا) سر به فلک بکشد.

نتایج منتشر شده از انتخابات آمریکا حاکی از پیشتازی قاطع دموکرات ها در هر ۲ مجلس سنا و نمایندگان این کشور است.