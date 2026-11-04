به گزارش خبرنگار مهر، تیم های فوتبال گل گهر سیرجان و آرکاداغ ترکمنستان از ساعت ۱۷ امروز از هفته چهارم رقابت‌های گروه B لیگ قهرمانان آسیا۲ به مصاف یکدیگر رفتند که این دیدار با شکست یک بر صفر شاگردان مهدی رحمتی همراه بود. عطائف(۷۷) گل آرکاداغ را یه ثمر رساند.

گل گهر سیرجان که برای بازی امروز از ترکیب: فرزین گروسیان، احمدرضا زنده‌روح، سهیل صحرایی، مجتبی نجاریان، امیر جعفری، عرفان معصومی، علیرضا علیزاده، امید عالیشاه، لویی بن حسین، امین کاظمیان و مجید علیاری در شروعذمسابقه بهره می برد همچون دیدارهای پیشین خود در فصل جاری سعی کرد با صبر و طمانینه دنبال ایجاد موقعیت روی دروازه رقیب باشد.

جدی‌ترین موقعیت گل‌گهر در نیمه اول این مسابقه روی ضربه والی امید عالیشاه خلق شد که گلر سرخپوش آرکاداغ در دو مرحله توپ را به آغوش کشید تا شاگردان رحمتی برای برتری در این مسابقه امیدوار به نیمه دوم باشند.

با این حال آبی پوشان سیرجانی در ۴۵ دقیقه دوم سعی کردند با استفاده از ارسال از جناحین دنبال گل برتری باشند اما نه تنها در این امر موفق نبودند بلکه تریشکوف در دقیقه ۷۷ روی اشتباه مدافعان گل گهر توپ را به عطائف رساند و این بازیکن گل پیروزی تیمش را به ثمر رساند.

گل گهر با این شکست در قعر جدول دو امتیازی ماند و آرکا داغ با ۷ امتیاز به رتبه دوم جدول صعود کرد. نماینده سیرجان با این نتیجه وداع زودهنگامی با بازی های لیگ قهرمانان آسیا ۲ داشت تا سیدمهدی رحمتی در ادامه روند نامطلوب خود شکستی دیگر را با گل گهر تجربه کند.