به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری العربیه، یوهان وادفول وزیر امور خارجه آلمان امروز چهارشنبه ابراز امیدواری کرد که پیروزی «بسیار قاطع» دموکرات‌ ها در انتخابات میان‌دوره‌ ای آمریکا، ممکن است منجر به ارائه ابتکارات جدیدی برای پایان دادن به مناقشات در خاورمیانه (غرب آسیا) و اوکراین شود.

وزیر امور خارجه آلمان یک روز پس از آنکه رأی‌ دهندگان آمریکایی شکستی تاریخی را به جمهوری‌خواهان حامی دونالد ترامپ تحمیل کردند، گفت: حزب دموکرات با در اختیار داشتن اکثریت در هر ۲ مجلس کنگره، احتمالاً در پی تغییر مسیر سیاسی در ایالات متحده خواهد بود.

وی در ادامه افزود که با همکاری نزدیک میان ایالات متحده و اروپا، «ممکن است فرصتی تازه برای آغاز ابتکاری جدید» جهت حل‌وفصل مناقشات فراهم شود.

این وزیر همچنین خاطرنشان کرد که به نظر می‌ رسد تعرفه‌ های اعمال‌ شده توسط ترامپ و همچنین اقدامات خصمانه آمریکا علیه ایران، همراه با افزایش هزینه‌ های زندگی، در رقم خوردن نتیجه انتخابات جاری نقش داشته‌اندو

وادفول گفت: میهن‌پرستی به معنای دفاع از این جریان میانه‌ رو در برابر دشمنان دموکراسی است؛ یعنی در برابر کسانی که از اقتدارگرایی و دیکتاتوری حمایت می‌ کنند.