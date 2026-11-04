نوربخش داداشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هشدار هواشناسی کشاورزی سطح نارنجی برای خراسان شمالی صادر شده است و فعالیت این سامانه از صبح یکشنبه آغاز و تا بعدازظهر دوشنبه دامه خواهد داشت.

وی افزود: نوع مخاطره این سامانه شامل وزش باد شدید تا بسیار شدید، بارش باران، رگبار باران با احتمال رعدوبرق، در ارتفاعات و مناطق سردسیر مه و بارش باران و برف و کاهش محسوس دما از بعدازظهر یکشنبه است.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی تصریح کرد: این سامانه تمام مناطق خراسان شمالی را تحت تاثیر قرار می‌دهد و اثر مخاطرات آن شامل کاهش دید، لغزندگی معابر و مسیرهای کوهستانی، آب‌گرفتگی معابر، جاری شدن روان‌آب و سیلابی شدن مسیل‌ها، سقوط اجسام از ارتفاع، آسیب به سازه‌های موقت و گلخانه‌ها، اختلال در ترددهای جاده‌ای و افزایش مصرف حامل‌های انرژی است.

داداشی در تشریح توصیه‌های حوزه زراعت و باغبانی گفت: کشاورزان باید در تسریع برداشت باقی‌مانده محصولات زراعی بویژه ذرت علوفه‌ای و پنبه اقدام کنند و محصولات برداشت‌شده را به اماکن مسقف یا مراکز فروش منتقل کنند. همچنین در حوزه باغبانی، تسریع در برداشت میوه در ارتفاعات بویژه باغات انگور و گل‌های زعفران، تهیه سوخت جایگزین و تنظیم دمای گلخانه‌ها، اطمینان از استحکام پوشش گلخانه‌ها و بسته نگه داشتن دریچه‌ها ضروری است.

وی در پایان با اشاره به توصیه‌های دامپروری و ماشین‌آلات کشاورزی بیان کرد: تنظیم دمای اماکن نگه‌داری دام و طیور، ترمیم دامداری‌ها با مصالح مناسب، اطمینان از ضد یخ ماشین‌آلات کشاورزی و محافظت از لوله‌های آبرسانی و سیستم‌های آبیاری تحت فشار به‌ویژه در مناطق سردسیر باید در دستور کار بهره‌برداران قرار گیرد.